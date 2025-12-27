Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Na severe Vietnamu sa prevrátil autobus: Zahynulo deväť ľudí

Nehoda autobusu na severe Vietnamu.
Nehoda autobusu na severe Vietnamu. (Zdroj: X/VietnamNewsVNS)
TASR

HANOJ - Deväť ľudí zahynulo a ďalších deväť utrpelo zranenia v sobotu pri nehode autobusu na severe Vietnamu. Vozidlo sa prevrátilo na horskej ceste v provincii Lao Cai, informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Príčinou nehody mohla byť porucha bŕzd

Autobus prevážal 18 pasažierov, väčšinou učiteľov z Hanoja, ktorí sa zúčastnili charitatívnej cesty. Na mieste zasahovali záchranári s ťažkou technikou, aby vyslobodili osoby z vozidla. Jeden z miestnych predstaviteľov uviedol, že príčinou nehody mohla byť porucha bŕzd. „Nehodu pravdepodobne spôsobilo zlyhanie bŕzd,“ povedal, pričom presnú príčinu stále vyšetrujú. Do záchranných prác sa zapojili policajti, vojaci, miestni predstavitelia aj obyvatelia.

Dopravné nehody sú vo Vietname časté a spôsobujú ich najmä vysoká rýchlosť alebo technické poruchy, konštatuje AFP. Podľa údajov miestnych úradov bolo v prvých desiatich mesiacoch tohto roka pri dopravných nehodách zabitých 8515 ľudí a 10.204 osôb utrpelo zranenia.



