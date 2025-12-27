Na severe Vietnamu sa prevrátil autobus: Zahynulo deväť ľudí

HANOJ - Deväť ľudí zahynulo a ďalších deväť utrpelo zranenia v sobotu pri nehode autobusu na severe Vietnamu. Vozidlo sa prevrátilo na horskej ceste v provincii Lao Cai, informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Príčinou nehody mohla byť porucha bŕzd
Autobus prevážal 18 pasažierov, väčšinou učiteľov z Hanoja, ktorí sa zúčastnili charitatívnej cesty. Na mieste zasahovali záchranári s ťažkou technikou, aby vyslobodili osoby z vozidla. Jeden z miestnych predstaviteľov uviedol, že príčinou nehody mohla byť porucha bŕzd. „Nehodu pravdepodobne spôsobilo zlyhanie bŕzd,“ povedal, pričom presnú príčinu stále vyšetrujú. Do záchranných prác sa zapojili policajti, vojaci, miestni predstavitelia aj obyvatelia.
Dopravné nehody sú vo Vietname časté a spôsobujú ich najmä vysoká rýchlosť alebo technické poruchy, konštatuje AFP. Podľa údajov miestnych úradov bolo v prvých desiatich mesiacoch tohto roka pri dopravných nehodách zabitých 8515 ľudí a 10.204 osôb utrpelo zranenia.