Separatisti v Jemene odolávajú: Letecké útoky Saudskej Arábie ich neodradili

SANÁ - Jemenskí separatisti vyhlásili, že útoky, ktoré v piatok zasiahli ich pozície a za ktoré podľa nich nesie zodpovednosť Saudská Arábia, ich neodradia od ďalších snáh. Informuje o tom agentúra AFP.
Separatisti získavajú nové územia
Separatistická Južná prechodná rada (STC) podporovaná Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v posledných týždňoch získala v Jemene nové územia, zatiaľ čo Saudská Arábia, ktorá je hlavným podporovateľom medzinárodne uznávanej vlády Jemenu, ich varovala, aby sa z nových obsadených území stiahli.
Saudská Arábia následne v piatok podľa STC uskutočnila letecké útoky na pozície separatistov v provincii Hadramaut. STC v reakcii uviedla, že útoky „neprispejú k žiadnemu porozumeniu a neodradia obyvateľov juhu od pokračovania v úsilí o obnovenie ich plných práv“.
Vláda žiada podporu koalície
Po útokoch jemenská vláda vyzvala koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby podporila jej sily v provincii Hadramaut po tom, ako separatisti obsadili väčšinu tejto provincie. Požiadala ju, aby „prijala všetky potrebné vojenské opatrenia na ochranu nevinných jemenských civilistov v provincii a podporila ozbrojené sily“ pri presadzovaní deeskalácie, informovala oficiálna jemenská tlačová agentúra Saba. Útoky prišli v čase, keď jemenský vládny predstaviteľ v Rijáde pre agentúru AFP uviedol, že Saudská Arábia zvažuje vojenskú akciu proti separatistom v prípade, že rokovania zlyhajú.
Jemenský vojenský predstaviteľ uviedol, že v blízkosti saudskoarabskej hranice sa zhromaždilo približne 15.000 bojovníkov podporovaných Saudskou Arábiou, ale nedostali rozkaz postúpiť na územie ovládané separatistami.
USA volajú po zdržanlivosti
Washington, ktorý považuje Saudskú Arábiu aj SAE za svojich spojencov, v piatok vyzval na zdržanlivosť. „Vyzývame k zdržanlivosti a pokračovaniu diplomacie s cieľom dosiahnuť trvalé riešenie,“ uviedol americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo svojom vyhlásení.
V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych katastrof sveta. Húsíovia zároveň od začiatku vojny v Pásme Gazy útočia na Izrael a lode v Červenom mori, pričom tvrdia, že ide o prejav solidarity s Palestínčanmi v palestínskej enkláve. Jemen je taktiež terčom izraelských leteckých útokov.