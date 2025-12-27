V Michalovciach vyčíňal podpaľač: Tri kamióny ľahli popolom, prišla astronomická suma ohľadom škody!

Niekto úmyselne podpálil štyri kamióny v areáli na Priemyselnej ulici v Michalovciach. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj, Getty Images)
MICHALOVCE - V areáli na Priemyselnej ulici v Michalovciach niekto v piatok (26.12.) večer úmyselne podpálil štyri kamióny. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach potvrdil, že výška škody bola predbežne stanovená na viac ako 300-tisíc eur.
Požiar štyroch ťahačov aj s návesmi hasičom nahlásili krátko po 19:00 h. Oheň sa im podarilo zlikvidovať pred polnocou. Na mieste zasahovalo 17 profesionálov z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach a Trebišove.