Pohraničný konflikt pri Sudáne: RSF zabili dvoch čadských vojakov

PORT SUDAN - Dvaja vojaci z Čadu v piatok zahynuli pri útoku sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) na mesto, ktoré leží na spoločnej hranici oboch krajín. Agentúru AFP o tom informoval čadský vojenský zdroj.
Od apríla 2023 proti sebe v Sudáne bojujú RSF a regulárna armáda. Organizácia Spojených národov tvrdí, že konflikt je najhoršou humanitárnou krízou na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo vysídlených v dôsledku bojov a polovica populácie je vystavená hladu.
RSF ovládli mestá v Dárfúre
RSF v stredu oznámili, že prevzali kontrolu nad dvomi mestami na severe rozsiahleho sudánskeho regiónu Dárfúr, ktoré sa nachádzajú na ceste do pohraničného mesta Al-Tina. Vojenský zdroj uviedol, že dron RSF bombardoval čadskú stranu mesta a zabil pritom dvoch čadských vojakov. Miestne zdroje pre agentúru AFP uviedli, že bojovníci RSF postupujú smerom k oblastiam obývaným etnickou skupinou Zaghawa na severozápadnej hranici Sudánu.
Guvernér vyzýva obyvateľov: Bráňte svoje domovy
Vzhľadom na útoky RSF proti oblastiam Zaghawa guvernér Dárfúru Minni Minawi, ktorý je spojencom sudánskej armády, vyzval obyvateľov severného Dárfúru, aby sa bránili. „Nenechajte, aby boli vaše pozemky vyplienené... alebo vaše domovy odovzdané útočníkom,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Konflikt rozdelil Sudán na dve časti, pričom armáda kontroluje sever, východ a stred, zatiaľ čo RSF dominuje vo všetkých piatich hlavných mestách Darfúru a spolu so svojimi spojencami aj v častiach juhu.