Tragédia pri Trnave: Ľubica (55) dobodala Rudolfa (†61), tiekol alkohol a susedia už niečo tušili!

DOLNÁ KRUPÁ - Už počas druhého sviatka vianočného sme vám priniesli informáciu o náhlej tragédii pri Trnave. O tomto prípade sa už vie viac a v obci neďaleko Trnavy prišiel o život 61-ročný Rudolf. Po dramatickej nočnej hádke ho mala nožom bodnúť do krku jeho družka Ľubica, ktorá skončila v putách. Vraždil alkohol!
Ako informoval portál noviny.sk, k tragédii došlo v byte v Dolnej Krupej, v časti Potôčky, kde dvojica spolu žila niekoľko rokov. Konflikt medzi partnermi vyvrcholil v noci, keď žena vzala nôž a muža, ktorý ležal na gauči, bodla priamo do krku. Následne sama zavolala na tiesňovú linku a oznámila, čo sa stalo.
AKTUÁLNE Polícia pri Trnave vyšetruje násilnú smrť muža (†61)! Podozrivú osobu zadržali
Násilie nebolo pre susedov nič nové
Podľa výpovedí susedov nešlo o ojedinelý konflikt. Muž mal byť v minulosti agresívny a ženu mal opakovane fyzicky napádať. „Bol dosť násilný, vídavali sme ju s monoklami. Či to spravila v afekte alebo sa len bránila, to neviem,“ uviedla jedna zo susediek.
Nafúkala viac ako dve promile alkoholu
Polícia podozrivú ženu zadržala nadránom priamo v dome. Podľa neoficiálnych informácií mala v dychu viac ako dve a pol promile alkoholu. Susedia tvrdia, že alkohol bol v domácnosti častým problémom. „Od rána do večera pili. Ona pracovala, on veľmi nie. Len alkohol,“ opisujú pomery v byte.
Policajti v byte zasahovali už aj v minulosti. Hádky mali byť časté, najmä pod vplyvom alkoholu. Okolie zároveň tvrdí, že 55-ročná žena si prechádzala mimoriadne ťažkým obdobím. Pred Vianocami mala prísť o dcéru aj zaťa a plánovala od partnera odísť a nájsť si bývanie v Trnave.
Ženu odviezli policajti v putách, presné okolnosti skutku sú predmetom vyšetrovania. Kriminalisti strávili v byte dlhé hodiny, zaisťovali stopy a od susedov si vyžiadali aj kamerové záznamy. Telo nebohého muža odviezla pietna služba na pitvu.
Na mieste našli aj zoslabnutého a chorého psíka
To však nie je všetko, pretože počas zásahu našli policajti v byte aj chorého psa. Zviera bolo v zlom zdravotnom stave a do starostlivosti si ho prevzali pracovníci útulku.