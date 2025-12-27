Totálna pohoda slávnej modelky a jej muža: Do ulíc si vyšli v... PYŽAME!

NEW YORK - Snáď v tom potom nešli do postele! Slávna svetová modelka Heidi Klum (52) je zvyknutá na to, že kdekoľvek sa zjaví, strhne na seba značnú pozornosť. Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch keď si vyšla na prechádzku do newyorských ulíc. Blondínka a jej muž mali bulvárnych fotografov v pätách. Nuž, nečudo...
Vďaka sociálnym sieťam môžu fanúšikovia nahliadnuť do domácností a súkromia svojich idolov a hviezd, ktoré zbožňujú. O vianočné momentky sa so svojimi priaznivcami podelila aj modelka Heidi Klum. Tá našla svoje šťastie po boku výrazne mladšieho Toma Kaulitza (36), ktorý si skvele rozumie aj s jej deťmi.
Ako vidno, pre hviezdnu krásku je "vianočnou uniformou" pohodlné pyžamo. To si dala na seba aj v momente, keď spolu s Tomom zamierili k Rockefellerovmu centru. Tam si užívali korčuľovanie na ľade. Zábery im srdiečkom okomentovala aj samotná kráľovná Vianoc - Mariah Carey. Čo na ich outfit hovoríte vy? Išli by ste na verejnosť v pyžame?
