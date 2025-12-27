Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

DETVA - Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov 80-ročného človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. „Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Polícia pátra po nezvestnom 39-ročnom Jakubovi z Bratislavy: Neozval už niekoľko dní! Žiada verejnosť o pomoc
Polícia hlási obrat: Podľa Šutaja Eštoka sa personálna situácia v zbore zlepšuje
Muž je podozrivý zo špionáže pre Irán! Izraelská polícia a Šin Bet ho už zadržali
Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Tréner MBK Handlová Nenad Miloševič: Gratulujem chlapcom, je to ich víťazstvo
Tréner MBK Handlová Nenad Miloševič: Gratulujem chlapcom, je to ich víťazstvo
Patrioti Levice zdolali v šlágri prvého s druhým Nitru Blue Wings
Patrioti Levice zdolali v šlágri prvého s druhým Nitru Blue Wings
Vychutnajte si sviatočné memečká: Stratený Pancreolan, tunel snov a svoje si užil aj prezident
AKTUÁLNE Tragédia na Podpoľaní: O život prišiel 80-ročný chodec!
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy
Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy
Blíži sa koniec sveta? Farmári na poliach objavujú gigantické jamy! Odborníci ukazujú na klimatické zmeny
Chaos v New Yorku sa zhoršuje: Zimná víchrica spôsobila ďalšie stovky zrušených letov po sviatkoch
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási postup! Ruskí vojaci obsadili ukrajinské mestá Myrnohrad a Huljajpole
Zimná víchrica ochromila Švédsko! Bez prúdu 40-tisíc domácností: Kolabuje doprava, zastavené vlaky a trajekty
ŠOKUJÚCE slová Kajínka o zatknutí Vémolu: Kde sú dôkazy?! Polícia to podľa neho brutálne prepískla
Totálna pohoda slávnej modelky a jej muža: Do ulíc si vyšli v... PYŽAME!
Trpký osud kráľovnej z Popolušky: Manžel jej zakázal hrať a jedno želanie si nikdy nesplnila!
PIKOŠKY o komédii S tebou mě baví svět: Sekta, filmové triky a... Takto vyzerajú detskí herci DNES!
Vianočné radovánky môžu skončiť návštevou pohotovosti: POZOR na zlomeniny penisu! Alkohol vedie k experimentom
Dámy, nosíte intímky denne? Gynekológovia varujú: Je to riskantné
Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Slovensko – Nemecko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 20 rokov
Slovensko – Nemecko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 20 rokov
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Blíži sa koniec sveta? Farmári na poliach objavujú gigantické jamy! Odborníci ukazujú na klimatické zmeny
Vychutnajte si sviatočné memečká: Stratený Pancreolan, tunel snov a svoje si užil aj prezident
AKTUÁLNE Tragédia na Podpoľaní: O život prišiel 80-ročný chodec!
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási postup! Ruskí vojaci obsadili ukrajinské mestá Myrnohrad a Huljajpole

