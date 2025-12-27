AKTUÁLNE Tragédia na Podpoľaní: O život prišiel 80-ročný chodec!

(Zdroj: Topky)
DETVA - Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov 80-ročného človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. „Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.