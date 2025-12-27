Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási postup! Ruskí vojaci obsadili ukrajinské mestá Myrnohrad a Huljajpole

Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump a Mark Carney. Zobraziť galériu (4)
Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump a Mark Carney. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odletel do Spojených štátov na rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Po ceste má naplánovanú aj zastávku v Kanade, kde sa stretne s premiérom Markom Carneym a absolvuje videohovor so spojencami z Európskej únie. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

19:59 Ruskí vojaci sa zmocnili ukrajinských miest Myrnohrad v Doneckej a Huljajpole v Záporožskej oblasti. Na svojom webe to uviedol Kremeľ, podľa ktorého sa ruský prezident Vladimír Putin stretol s vedením Centrálneho a Východného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl. Dostal aj správu od náčelníka ruského generálneho štábu Valerija Gerasimova, uviedol Kremeľ.

19:43 Kvôli dnešným ruským úderom bolo v Kyjeve a okolí bez elektriny viac ako milión domácností, uviedla na sieti ukrajinská elektrárenská spoločnosť DTEK. Časť dodávok sa podľa DTEK už podarilo obnoviť, bez elektriny však aj naďalej zostáva 500-tisíc odberateľov v Kyjeve a ďalších 250-tisíc odberateľov v Kyjevskej oblasti.

19:03 Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho, uviedol v sobotu kanadský premiér Mark Carney. Na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v kanadskom Halifaxe tiež oznámil ďalšiu ekonomickú pomoc pre Kyjev vo výške 2,5 miliardy dolárov. Informuje o tom agentúra AFP a stanica BBC.

18:43 Približne 50.000 rodín v Kyjeve má po ruskom útoku obnovené dodávky elektrickej energie, uviedla v sobotu najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK. Informuje o tom stanica Sky News.

18:05 Ruská protivzdušná obrana v sobotu v priebehu troch hodín zneškodnila 111 ukrajinských dronov v šiestich oblastiach vrátane Moskovskej. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram.

17:10 Na ceste do Ameriky Zelensky zdieľa svoju hlavnú prioritu pre nadchádzajúce stretnutie s Trumpom. Bez bezpečnostných záruk nemôže Ukrajina podniknúť žiadne kroky smerom k mieru ani uskutočniť prezidentské voľby, povedal Zelensky dnes novinárom.

16:00 Aktualizácia: 1 mŕtvy, 28 zranených pri nočnom ruskom útoku na Kyjev, ktorý trval 10 hodín a nasadil rakety a drony. Útok odrezal teplo pre tretinu Kyjeva vrátane 4 000 obytných budov, podľa primátora. Niektoré domácnosti sú bez dodávky vody.

15:00 Veliteľ a zakladateľ Ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin, bojujúci na strane Ukrajiny, zahynul v noci na sobotu pri útoku v Záporožskej oblasti. Oznámil to jeho dobrovoľnícky zbor na platforme Telegram. Informuje o tom stanica Sky News a príspevok zboru na Telegrame.

14:15 „Rakety a drony hovoria za Rusko“ - Zelenskyj kritizuje Moskvu za 10-hodinový vzdušný útok pred stretnutím s Trumpom. „Nechcú ukončiť vojnu,“ povedal Zelenskyj.

MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

12:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odletel do Spojených štátov na rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Po ceste má naplánovanú aj zastávku v Kanade, kde sa stretne s premiérom Markom Carneym a absolvuje videohovor so spojencami z Európskej únie. Informuje o tom agentúra AFP.

12:16 „Rakety a drony hovoria za Rusko“ - Zelenskyj kritizoval Moskvu za 10-hodinový letecký útok pred stretnutím s Trumpom. „Nechcú ukončiť vojnu,“ povedal Zelenskyj.

11:30 Pri rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev a jeho okolie v sobotu zahynul najmenej jeden človek a viac ako 25 osôb utrpelo zranenia. Podľa ukrajinských predstaviteľov ostala približne tretina hlavného mesta bez vykurovania, informujú o tom svetové agentúry.

11:02 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 27. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

10:57 V bojoch za Ukrajinu zahynul najvyšší ruský veliteľ odporca Putina. Denis Kapustin, známy aj pod vojnovou prezývkou „Biely Rex“, veliteľ Ruského dobrovoľníckeho zboru, bol podľa predbežných správ zabitý dronom FPV na južnom fronte.

10:39 Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu s pomocou takmer 500 dronov a 40 rakiet, pričom cielilo na energetickú a civilnú infraštruktúru, uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky, ktoré podľa neho stále pokračujú, poškodili viacero obytných budov a záchranári v troskách pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Ukrajinský líder uviedol, že v niektorých štvrtiach hlavného mesta Kyjeva a Kyjevskej oblasti sú ľudia v dôsledku ruských útokov bez elektriny a bez dodávok tepla.

8:48 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine. Trump a Zelenskyj by mali v sobotu absolvovať aj spoločný telefonát so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími európskymi predstaviteľmi, informujú o tom agentúry DPA a Reuters.

„Koordinujeme naše pozície a všetci v Európe musia byť zajedno pri obrane nášho európskeho spôsobu života, nezávislosti našich štátov a mieru v Európe,“ uviedol Zelenskyj po piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom.

Merz na sociálnej sieti X zdôraznil, že Nemecko stojí na strane Ukrajiny. „Stojíme pri vás neochvejne. Silný a koordinovaný európsky prístup zostáva kľúčový pre mier, slobodu a bezpečnosť,“ napísal. Ukrajinský líder okrem Merza hovoril aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, britským premiérom Keirom Starmerom či s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.

7:44 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes bude telefonicky rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu Európskej komisie. Očakáva sa, že Zelenskyj sa v nedeľu stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, kde budú hovoriť o novej podobe amerického plánu ukončenia vojny na Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v piatok podľa agentúry TASS uviedla, že v procese vyjednávaní so Spojenými štátmi o konci vojny sú vidieť pomalé, ale isté pokroky. Zároveň vyzvala Washington, aby aktívne čelil západoeurópskym krajinám, ktoré sa podľa Moskvy snažia dosiahnuté pokroky "torpédovať".

7:26 Bývalý hokejový brankár Dominik Hašek považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za imperialistickú vojnu, v ktorej stojí jednoznačne na strane napadnutej krajiny. Podpora Ukrajiny je podľa neho nielen morálnou povinnosťou, ale aj otázkou bezpečnosti Európy, pretože Ukrajinci svojím odporom bránia aj ostatné európske štáty. 

7:17 Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.

6:57 Pri masívnom raketovom útoku Ruska v Kyjeve pred nadchádzajúcim stretnutím Trumpa a Zelenského bolo zranených 5 ľudí. V mestskej časti Holosiivskyj bol hlásený požiar a trosky padali v okresoch Obolonskyj a Desnianskij, uviedol starosta Vitalij Kličko.

6:32 Severná Kórea a Rusko zdieľali "krv, život a smrť" vo vojne na Ukrajine. Uviedol to dnes podľa agentúry AFP severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom želaní ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovať na Ukrajinu po boku Rusov tisíce vojakov.

6:10 Trump hovorí, že mier medzi Ruskom a Ukrajinou má „dobrú šancu“, informuje New York Post. „Myslím si, že to chcú urobiť teraz a myslím si, že to chce urobiť aj Rusko. Ale vždy, keď to jeden chce urobiť, druhý nie,“ povedal Trump pre New York Post 26. decembra.

Rusko na útoky využíva zariadenia na obytných budovách v Bielorusku

Ruské sily využívajú na útoky na Ukrajinu zariadenia umiestnené aj na obytných budovách v Bielorusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatkovom zasadnutí vojenského velenia krajiny. Informujú o tom agentúry DPA a RBC-Ukraine.

Tieto zariadenia podľa slov ukrajinského lídra na platforme Telegram pomáhajú navádzať drony typu Šáhid na ich ciele na Ukrajine. Dodal, že novou taktikou sa Moskva snaží obísť obranné línie Ukrajiny, čo však predstavuje výrazné riziko pre Bielorusko. „Je to riskantné pre Bielorusko,“ napísal. „Je škoda, že sa Bielorusko vzdáva svojej suverenity v prospech agresívnych ambícií Ruska,“ doplnil.

Antény a iné navádzacie systémy, ktoré pomáhajú navigovať drony Šáhid na ciele na západnej Ukrajine, sú teraz umiestnené na strechách päťposchodových civilných bytových domov, ozrejmil Zelenskyj s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské služby.

„Je to absolútne pohŕdanie ľudským životom, Minsk by mal prestať hrať tieto hry,“ zdôraznil. Povedal, že ukrajinská protivzdušná obrana dostala pokyn prispôsobiť svoju stratégiu. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Bielorusko poskytlo svoje územie ako odrazový mostík pre nakoniec neúspešný postup na Kyjev.

Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov, hlásia zranených

V hlavnom ukrajinskom meste Kyjev bolo v sobotu nadránom počuť niekoľko silných výbuchov, uviedli tamojšie úrady s tým, že metropole hrozí raketový útok. Informuje o tom agentúra AFP. „Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.

„Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram. Neskôr doplnil, že pri útokoch v metropole utrpelo zranenia najmenej päť ľudí, z toho štyroch museli hospitalizovať. Vo viacerých častiach mesta zároveň vypukli požiare a došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry.

Ukrajinské vzdušné sily tiež v sobotu nadránom vyhlásili celoštátny letecký poplach a na sociálnych sieťach uviedli, že nad viacerými ukrajinskými oblasťami, vrátane hlavného mesta, sa pohybujú drony a rakety. Letiská v poľských mestách Rzeszów a Lublin na juhovýchode krajiny boli dočasne uzavreté po tom, ako poľské ozbrojené sily vyslali do vzduchu stíhacie lietadlá v reakcii na ruské údery na Ukrajinu. Informovala o tom televízna stanica Sky News.

Útoky prichádzajú v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v nedeľu stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o mierovom pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.

Nový 20-bodový plán, ktorý predstavil Zelenskyj, ráta s tým, že súčasná frontová línia zostane zmrazená a Ukrajina by mohla stiahnuť vojská z východu, kde by sa vytvorili demilitarizované nárazníkové zóny. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že dohoda je pripravená už na 90 percent. Moskva v piatok obvinila Zelenského a jeho podporovateľov z Európskej únie zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

DRÁMA na pohotovosti v
DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!
Domáce
FOTO Bizarní Slováci na pohotovosti
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!
Domáce
Vladimir Putin
Ukrajina sabotuje mier? Radikálne zmeny podľa Ruska ohrozujú mierový plán USA
Zahraničné
Starmer telefonoval s Trumpom
Starmer telefonoval s Trumpom o snahách ukončiť vojnu na Ukrajine: Rodí sa mierový plán?
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Prominenti
Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Správy
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Cestovanie

Domáce správy

FOTO Vychutnajte si sviatočné memečká:
Vychutnajte si sviatočné memečká: Stratený Pancreolan, tunel snov a svoje si užil aj prezident
Domáce
Ľubica (55) vraždila s
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Domáce
FOTO Hodinové expresy na Slovákov
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!
Domáce
Mesto Senica postupne renovuje bytový dom, ktorý v novembri zničil požiar
Mesto Senica postupne renovuje bytový dom, ktorý v novembri zničil požiar
Regióny

Zahraničné

FOTO MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási postup! Ruskí vojaci obsadili ukrajinské mestá Myrnohrad a Huljajpole
Zahraničné
Zimná víchrica ochromila Švédsko!
Zimná víchrica ochromila Švédsko! Bez prúdu 40-tisíc domácností: Kolabuje doprava, zastavené vlaky a trajekty
Zahraničné
Panika po Vianociach: Silné
Panika po Vianociach: Silné zemetrasenie udrelo druhýkrát v priebehu týždňa!
Zahraničné
Švajčiarska armáda bije na
Švajčiarska armáda bije na poplach! Krajina by nezvládla veľký útok, hrozby z Ruska silnejú
Zahraničné

Prominenti

Najznámejší český väzeň Jiří
ŠOKUJÚCE slová Kajínka o zatknutí Vémolu: Kde sú dôkazy?! Polícia to podľa neho brutálne prepískla
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Heidi Klum
Totálna pohoda slávnej modelky a jej muža: Do ulíc si vyšli v... PYŽAME!
Zahraniční prominenti
Tri oriešky pre Popolušku
Trpký osud kráľovnej z Popolušky: Manžel jej zakázal hrať a jedno želanie si nikdy nesplnila!
Domáci prominenti
PIKOŠKY o komédii S
PIKOŠKY o komédii S tebou mě baví svět: Sekta, filmové triky a... Takto vyzerajú detskí herci DNES!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vianočné radovánky môžu skončiť
Vianočné radovánky môžu skončiť návštevou pohotovosti: POZOR na zlomeniny penisu! Alkohol vedie k experimentom
Zaujímavosti
Dámy, nosíte intímky denne?
Dámy, nosíte intímky denne? Gynekológovia varujú: Je to riskantné
vysetrenie.sk
Gina Thornton
Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky
Zaujímavosti
NIKDY ho nepodceňujte! Ten
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Výber receptov

Šport

Slovensko – Nemecko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 20 rokov
Slovensko – Nemecko: Online prenos zo zápasu na MS v hokeji do 20 rokov
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Bojové športy
Oktagon zavádza prelomovú novinku: Podobný systém používa aj organizácia UFC
Oktagon zavádza prelomovú novinku: Podobný systém používa aj organizácia UFC
Bojové športy
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Lyžovanie

Auto-moto

ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy

Kariéra a motivácia

Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list

Technológie

Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Veda a výskum
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Aplikácie a hry
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Aplikácie a hry
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Správy

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Partnerské vzťahy
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vychutnajte si sviatočné memečká:
Domáce
Vychutnajte si sviatočné memečká: Stratený Pancreolan, tunel snov a svoje si užil aj prezident
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási postup! Ruskí vojaci obsadili ukrajinské mestá Myrnohrad a Huljajpole
Ľubica (55) vraždila s
Domáce
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Hodinové expresy na Slovákov
Domáce
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!

Ďalšie zo Zoznamu