PIKOŠKY o komédii S tebou mě baví svět: Sekta, filmové triky a... Takto vyzerajú detskí herci DNES!

PRAHA - Neexistuje azda nikto, kto by nemal rád komédiu S tebou mě baví svět. A tak na televíznych obrazovkách nemôže chýbať ani tieto sviatky. Televízia Markíza ju odvysiela aj dnes o 17:10. A my vám prezradíme, aké filmové triky tvorcovia využili, že Kačenka sa presťahovala do Francúzska, kde vraj stúpila do sekty a... Takto vyzerajú detskí herci po rokoch!
Komédia S tebou mě baví svět vznikla v roku 1983 a odvtedy baví divákov z televíznych obrazoviek každý rok. V roku 1998 bola táto obľúbená snímka dokonca vyhlásená za komédiu storočia. Chýbať vo vysielaní nebude ani tieto sviatky - televízia Markíza ju nasadí už dnes o 17:10. No ešte predtým vám my prezradíme všetky pikošky, zaujímavosti a najlepšie hlásky, ktoré v počine zazneli.
• Chata, ktorá vo filme vystupuje ako beskydská, v skutočnosti stojí v Krkonošiach. Od roku 1963 patrila skupine vodákov, no tí ju zanedbávali, takže pri filmovaní bol interiér v dezolátnom stave. Mnohé zábery preto vznikli v pražských ateliéroch.
• Pred chatou bolo prirodzene len pár stromov. Režisérka však chcela hustejší porast, a tak filmový štáb doviezol odrezané smreky a „nasadil“ ich do zeme len naoko.
• Filmového Matýska stvárnil Lukáš Pelánek, ktorý pracuje ako poštár. Kamaráti mu však dodnes pripomínajú jeho slávnu filmovú vetu „Matýsek se posral.“
• Natáčanie sprevádzali silné mrazy. Herci sa snažili zohriať alkoholom a pokúšali sa ho rôzne prepašovať na pľac. Poledňáková ich síce každé ráno kontrolovala, ale nakoniec im vodku rovnako doniesla horská služba.
• Práve jeden člen horskej služby si vo filme aj zahral. Dôvodom bolo, že Július Satinský priznal, že vôbec nevie lyžovať. Jeho športové scény preto zastúpil Slovák Alojz Čechotovský, ktorému obliekli vypchatú vetrovku, aby sa čo najviac podobal na herca.
• Na konkurze sa objavilo takmer sedem tisíc detí. Režisérka Marie Poledňáková z tohto obrovského množstva nakoniec vybrala len šesť účinkujúcich.
• Pepína si všimli pre jeho prirodzenú úprimnosť, Dášenku zasa pre krásny spev a večný úsmev. Bertík bol pravý opak – stále sa mračil a do nakrúcania sa mu veľmi nechcelo.
• Detskí herci – Dášenka, Bertík a Matýsek – sa dodnes stretávajú. Kačenka sa odsťahovala do Francúzska, kde vraj vstúpila do sekty. Pepík kontakt s bývalými kolegami neudržiava.
• Film sa stal obrovským hitom – v kinách ho videlo približne 2,5 milióna divákov.
• Detskí herci sa v roku 2022, teda 40 rokov od premiéry, objavili v Show Jana Krausa:
Najlepšie hlášky z filmu:
• Michal: No vidíš, že to dokážeme i bez maminky. Dášenka: Ale maminka mi ještě před koupáním sundává bačkůrky.
• Pepa: Pepíno, už toho máme dost! Pepíno: My taky, Mátysek se posral! Pepa: Durch?
• Pepíno: Tatí, prdí taky hadi?
• Michal: Tady orel, orel volá poštolku. Albert: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má, a zrovna já.
• Pepíno: Maminka mě utřela lopuchem, byla tam beruška.
• Albert: Bertíku, maminka je doma? Bertík: Ne, to nadává papoušek. Kačenka: Večeři máš v kuchařce na straně třicet čtyři.
• Pepa: Pane, buďte tak laskav a dovezte mou tchýni na nádraží včas. Taxikár: Buďte bez starostí pane, povezu Vaší tchýni, jakoby to byla moje vlastní.