Trpký osud kráľovnej z Popolušky: Manžel jej zakázal hrať a jedno želanie si nikdy nesplnila!

BRATISLAVA – Legendárna kráľovná z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku prežila život plný krásy, ale aj bolesti. Švajčiarsko-nemecká herečka Karin Lesch, ktorá stvárnila elegantnú kráľovnú, zomrela vo veku 89 rokov. Fanúšikovia ju budú navždy pamätať ako jednu z najpôvabnejších tvárí tejto kultovej rozprávky, no jej skutočný život bol oveľa komplikovanejší, než by si ktokoľvek myslel.
Po obrovskom úspechu Popolušky totiž Karin len rok po nakrúcaní zavesila hereckú kariéru na klinec a stiahla sa do ústrania. Dôvod? Jej panovačný manžel Hans Dieter Mäde (†79), riaditeľ štátneho filmového podniku DEFA, jej mal zakázal hrať. Podľa režiséra Václava Vorlíčka sa po svadbe Karin prestala venovať herectvu a starala sa iba o svojho manžela. „Bola to báječná žena, no jej život bol poznačený manželovou tvrdou rukou,“ prezradil v minulosti režisér Vorlíček.
Herečka sa naposledy objavila vo filme Past na duchov z roku 1974, len rok po legendárnej Popoluške. Vzťahy s manželom však ostali bez detí, hoci Hans si z predchádzajúceho vzťahu priviedol syna Michaela.
Spomienky na Karin pre fanúšikov Popolušky zostávajú nezabudnuteľné. Herec Pavel Trávníček, ktorý stvárnil princa, si ju pamätá ako nesmierne elegantnú a nádhernú dámu. „Karin bola nesmierne elegantná dáma. A ako kráľovnú si ju do Popolušky vybral sám predstaviteľ kráľa Rolf Hoppe. On povedal režisérovi Vorlíčkovi: ‚Ja budem hrať kráľa, ale partnerku si vyberiem sám!‘ A asi sa mu to podarilo... Bola naozaj nádherná a elegantná,“ dodal Trávníček.
Aj keď svetla reflektorov sa Karin vzdala, jej obraz kráľovnej zostane navždy zapísaný v pamäti miliónov divákov. Herečka naposledy vydýchla 12. marca 2025 v domove dôchodcov v nemeckom Wernsdorfe.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%