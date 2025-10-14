Chcete pokojný spánok? Umiestnenie zrkadla, ktoré by ste nikdy nemali skúšať: Médium varuje pred neželanými duchmi!

LONDÝN - Médiá a démonológovia varujú pred zrkadlami v spálni. Podľa psychickej médium Leah môže ich nesprávne umiestnenie otvorenie „portálu“ pre neželaných duchov a narušiť váš spánok. Odborníčka radí, ako sa ochrániť pred nevítanými energiami.
Psychická médium a démonologička Leah (@psychicleah) zverejnila na TikToku varovanie, ktoré by si mali vziať k srdcu všetci, ktorí majú v spálni zrkadlo. Podľa nej je mimoriadne nebezpečné umiestniť zrkadlo tak, aby smerovalo na posteľ – môže totiž privolať neželanú prítomnosť do domácnosti.
Leah tvrdí, že zrkadlá sú „hlavným dôvodom“ vzniku portálov medzi naším svetom a duchovnou sférou. „Budete mať neželaných duchov. Rôzne typy entít vo vašom dome – a nechcete byť tým, komu sa budem musieť prísť venovať, aby som očistila nízkovibračné entity, ktoré nie sú práve milé,“ vysvetľuje médium.
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Ak ste si kúpili nové zrkadlo, mali by ste spozornieť
Problémy sa podľa nej môžu prejaviť nespavosťou alebo nepokojným spánkom, najmä ak ste si nedávno kúpili nové zrkadlo, píše sa na webovej stránke portálu Mirror. Leah upozorňuje, že zmena uhla zrkadla nemusí vždy problém vyriešiť a že zrkadlá môžu pritiahnuť „neželaných duchov“, keď smerujú aj na okno. Rovnako odporúča vyhnúť sa kúpe starších zrkadiel kvôli „energiám, ktoré môžu byť v nich zadržané“.
Navonok bežný dom skrýva desivé tajomstvo: FOTO Nápis na chladničke vydesil záujemcov! Nekúpili by si ho ani ZADARMO
Riešením je podľa nej zakryť zrkadlo látkou či dekou, modliť sa ochranné modlitby a očistiť priestor vykuřovaním (saging). „Robím to, aby som vás ochránila,“ dodáva Leah. Hoci vedecké dôkazy o existencii duchov v zrkadlách neexistujú, spájanie zrkadiel s nadprirodzenom má dlhú históriu. V folklóre a populárnej kultúre sú zrkadlá často považované za portály do iných svetov, vrátane sveta duchov či posmrtného života.