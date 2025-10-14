Netradičný vzťah mamy a jej dcéry: Však ona pracuje ako eskort a dieťa to vie! Som hrdá a tradičná práca mi nevyhovuje

USA - Elizabeth Romanova žije život, ktorý mnohí považujú za neobyčajný. Pracuje ako eskort a zároveň je starostlivá matka svojej 15-ročnej dcéry, ktorá o všetkom vie. Práve to ju vraj robí lepšou mamou, tvrdí.
Elizabeth Romanova je 33-ročná slobodná matka, ktorá sa už viac než 10 rokov živí ako eskort. Pre mnohých by jej profesia znamenala automatické vylúčenie z predstavy „matky roka“, ona však tvrdí, že obe role sa navzájom podporujú. Svojej 15-ročnej dcére je úplne otvorená o svojej práci a považuje úprimnosť za kľúč k dôvere a emočnej pohode, informuje na svojom portáli New York Post. „Vždy som chcela, aby bola otvorená, súcitná a akceptujúca voči všetkým ľuďom a ich voľbám,“ vysvetľuje. Podľa Romanovej by klamstvo o svojej práci bolo v rozpore s hodnotami, ktoré jej chce odovzdať – láskavosťou, rešpektom a seba-úctou.
Elizabeth verí, že je vzorom pre svoju dcéru
Svoju kariéru začala ako 18-ročná, keď bola mladou, slobodnou matkou a riešila finančné nároky na výchovu dieťaťa sama. Práca ako eskort jej umožnila flexibilitu a finančnú stabilitu, ktorú by tradičná 9–17 práca nezabezpečila. „Rozhodujem o tom, ako, kedy a s kým pracujem. Táto sloboda je pre matku neoceniteľná,“ priznáva. Podľa Romanovej vyžaduje eskorting emocionálnu inteligenciu, odolnosť a diskrétnosť – vlastnosti, ktoré sú zároveň dôležité pri výchove dieťaťa. „Byť eskortom ma urobilo silnejšou, nezávislejšou a schopnejšou zabezpečiť krásny život pre moje dieťa,“ hovorí.
Elizabeth verí, že je vzorom pre svoju dcéru a ukazuje jej, ako vyzerá sila a nezávislosť ženy. Napriek odsudzovaniu a stigme zo strany spoločnosti je hrdá na život, ktorý si vybudovala pre seba aj pre svoju dcéru, a dúfa, že jej príbeh pomôže zmeniť pohľad na sex-prácu a materstvo. „Som hrdá na svoju cestu – ako eskort aj ako matka,“ uzatvára Romanova.