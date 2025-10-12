Tichý zabijak vo vašich obličkách: Tieto príznaky rakoviny by ste nikdy nemali ignorovať! Môže byť už neskoro...

LONDÝN - Rakovina obličiek patrí medzi najčastejšie a zároveň najzákernejšie druhy onkologického ochorenia. Až štyri z piatich prípadov sú diagnostikované náhodne, často v pokročilom štádiu. Odborníci preto apelujú na ľudí, aby neignorovali nenápadné varovné signály, ako sú krv v moči, bolesť v boku, či nevysvetliteľný úbytok hmotnosti.
Rakovina obličiek patrí medzi desať najbežnejších druhov rakoviny a každý rok na túto diagnózu zomierajú tisícky ľudí. Zdravotnícka sestra špecializovaná na obličkový karcinóm Hazel Jacksonová z Kidney Cancer UK uviedla: „Rakovina obličiek sa často nazýva ‘tichá choroba’, pretože mnoho ľudí necíti nič nezvyčajné, aj keď je v pokročilejšom štádiu. Preto je veľmi dôležité všímať si skoré varovné príznaky.“ Podľa odborníčky sú však často nejasné, od bolesti chrbta a chronickej únavy až po opakované infekcie močových ciest.
Znamená to, že varovné príznaky sa ľahko prehliadnu, informuje na svojom webe Unilad. Jedným z najčastejších ukazovateľov onkologického ochorenia obličiek je však krv v moči. „Môže sa prejavovať rôznymi spôsobmi, od zreteľnej tmavočervenej alebo hnedastej farby až po slabý ružový nádych, drobné škvrny alebo krv len na konci močenia,“ vysvetľuje Jacksonová. Takýto príznak sa môže objaviť len raz a bez bolesti, čo vedie ľudí k tomu, aby to ignorovali.
Príznaky sa nemusia vždy prejaviť naraz
„Niektorí sa domnievajú, že kvapka krvi nie je dôvod na obavy, ale v podstate akákoľvek krv v moči je abnormálna a mala by sa okamžite vyšetriť. Môže to byť spôsobené niečím menej závažným, ako je obličkový kameň alebo infekcia, ale môže ísť aj skorý príznak rakoviny obličiek. Nikdy to nezanedbávajte.“
Odborníčka zároveň upozorňuje, príznaky sa nemusia vždy prejaviť naraz. „Preto je kľúčové veriť svojim inštinktom. Včasná diagnostika môže zachrániť život. Liečba je tým účinnejšia, čím skôr sa ochorenie diagnostikuje. Neignorujte zmeny na svojom tele a ak máte pochybnosti, choďte na vyšetrenie. Viem, že svoje telo poznáte najlepšie a je lepšie byť opatrný ako riskovať,“ uzatvára.