Z hrude mu vytekal hnis: Röntgen odhalil šokujúcu pravdu o tom, čo mal v tele celé roky! Lekári neverili vlastným očiam

DAR ES SALAAM – Lekári v Tanzánii objavili u 44-ročného muža kuriózny a zároveň desivý prípad. Po tom, čo sa sťažoval na výtok hnisu z hrude, mu röntgen odhalil, že má v tele už osem rokov uviaznutú čepeľ noža. Zranenie pochádzalo z útoku, ktorý utrpel pred rokmi – a napriek tomu, že prežil bez väčších ťažkostí, kovová čepeľ v jeho hrudi ticho prečkala celé desaťročie.
Muž prišiel do nemocnice po tom, ako si všimol výtok hnisu pod prsnou bradavkou. Nemal však žiadne bolesti, horúčku ani dýchacie problémy, informuje na svojom webe Live Science. Lekári si najskôr všimli, že pravá časť jeho hrudníka sa pri dýchaní nepohybuje, a pri bližšom vyšetrení objavili otvorenú ranu. Počas rozhovoru pacient priznal, že približne pred ôsmimi rokmi bol napadnutý a viackrát bodnutý do hrude, chrbta a brucha. Vtedy mu rany len zašili, bez ďalších vyšetrení či röntgenových snímok.
Čepeľ noža uviazla medzi rebrami a lopatkou
Až súčasné vyšetrenie ukázalo šokujúci nález – čepeľ noža uviaznutú medzi rebrami a lopatkou. Kov sa dostal hlboko do hrudníka, no telo si okolo neho vytvorilo fibrózny obal, ktorý zabraňoval zápalu či bolesti. Práve preto muž necítil žiadne výrazné príznaky celé roky.
Myslíte si, že sú neškodné? Tieto voľnopredajné lieky môžu poškodiť pečeň či žalúdok: Lekár varuje!
Chirurgovia následne pristúpili k zložitej operácii. Otvorili hrudník, odstránili zvyšok noža, vyčistili ranu, odviedli hnis a nasadili antibiotickú liečbu. Pacient sa po niekoľkých dňoch zotavil a po kontrolách o dva a šesť týždňov bol úplne v poriadku. Podľa odborníkov ide o mimoriadne zriedkavý prípad. Lekári pripomínajú, že pri akýchkoľvek bodných poraneniach je nevyhnutné urobiť zobrazovacie vyšetrenia, pretože cudzie predmety môžu v tele pretrvať celé roky bez zjavného prejavu – no s rizikom vážnych komplikácií.