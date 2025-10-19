Ženevské školy vytláčajú deti zo zahraničia: Švajčiarske rodiny musia riešiť vzdelávanie vo Francúzsku

ŽENEVA - Švajčiarske rodiny, ktoré sa zo Ženevy odsťahovali do blízkeho zahraničia vo Francúzsku, čelia problému so vzdelávaním svojich detí. Ženevské školy ich postupne vytláčajú a preto budú musieť začať chodiť do francúzskych škôl v mieste bydliska. Informuje o tom agentúra AFP.
Ženeva to robí s odvolaním sa na demografické zmeny a nedostatok miest v školách. Zmena predstavuje „úsporu niečo vyše 27 miliónov švajčiarskych frankov (vyše 29 miliónov eur) za štyri roky,“ uviedli ženevské úrady pre agentúru AFP. Francúzska dedina Bossey leží tesne za hranicou. Jej starosta Jean-Luc Pecorini rozhodnutie Ženevy z júna tohto roku, ktoré začne platiť na začiatku školského roka v septembri 2026, označil za „náhle“. Otvorenie triedy pre nových žiakov odhadol na 80.000 eur.
„Stali sme sa druhotriednymi švajčiarskymi občanmi,“ sťažuje si 35-ročná matka dvoch detí Joana. Pracuje v Ženeve v zdravotníctve a z profesijných dôvodov odmietla uviesť priezvisko. „Súhlasili sme s tým, že opustíme náš podpriemerný dom v centre mesta a presťahujeme sa na vidiek – ale prekročenie hraníc bolo podmienené prístupom do švajčiarskych škôl,“ povedala agentúre AFP. Zdroj oboznámený s číslami, ktorý si neželal byť menovaný, pre agentúru AFP uviedol, že spočiatku sa to dotkne približne 2500 žiakov. Neskôr bude nasledovať „stály prúd študentov“, ktorí by inak chodili do švajčiarskych škôl.
Niektorí sú Francúzi, ale až 80 percent má švajčiarske občianstvo. Finančné dôsledky pre Francúzsko sa odhadujú na približne 60 miliónov eur na školské a infraštruktúrne náklady plus ďalších 15 miliónov eur ročne, uviedol zdroj. V Ženeve pracuje približne 115.000 ľudí s bydliskom v susednom Francúzsku. Sú tam nižšie životné náklady a navyše celé územie kantónu Ženeva je od francúzskych hraníc vzdialené najviac 5,5 kilometra. Mesto je sídlom mnohých medzinárodných organizácií a je jedným z najdrahších na svete.