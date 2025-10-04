PRVÉ reakcie slovenských politikov na výsledok volieb v Česku: Gratulácia k zmene a dominantné Babišovo víťazstvo!

BRATISLAVA/PRAHA - Je len pár hodín po uzavretí volebných miestností v Českej republike, kde sa konali parlamentné voľby. Tie ovládol Andrej Babiš s hnutím ANO. Na tento výsledok reagovali aj niektorí naši slovenskí politici, ktorí "vítajú zmenu".
K výsledkom volieb blahoželal západným susedom prezident Peter Pellegrini. "Blahoželám aj víťazovi volieb, hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi. Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4," vyhlásil Pellegrini.
Videopozdrav s blahoželaním zaslal aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu-SD.
Svoje priaznivé reakcie smerom k Babišovi poslal aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru-SSD. "Slovensko a Česko spája nielen história, jazyk a kultúra, ale aj dlhoročné priateľstvo a partnerstvo. Pre nás v Smere je prioritou, aby sme spolupracovali ešte užšie – v politike, hospodárstve aj v sociálnej oblasti. Len spoločnými krokmi dokážeme chrániť sociálny štát, brániť záujmy našich občanov a odolávať tlakom zvonku," dodal Takáč.
Reagoval aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý skonštatoval, že Česko potrebuje zmenu.
Andrejovi Babišovi blahoželá aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD. "Česi dali najavo, že chcú politikov, ktorí hája záujmy svojho národa, nie cudzie geopolitické záujmy," myslí si minister.
Babiš kráča k neohrozenému víťazstvu vo voľbách: Jednofarebnú vládu nezloží, Fialovo SPOLU výrazne zaostáva
"Voľby sú vždy sviatkom demokracie. Dnes sa ukázalo, že ľudia majú moc zvoliť si svojich zástupcov. Blahoželám strane ANO Andreja Babiša k volebnému víťazstvu. Gratulujem všetkým občanom, ktorí prišli voliť a rozhodli o budúcnosti svojej republiky," napísal Ján Ferenčák z Hlasu-SD.
Babišovi gratuluje aj Tomáš Taraba z ministerstva životného prostredia. "Vláda, ktorá dva roky si obtierala ústa o Slovensko, aby nás vťahovala do predvolebnej kampane, prehrala. Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu a upevnenie vzťahov," komentoval Taraba.
Babišovi blahoželá aj minister práce z Hlasu-SD Erik Tomáš. "Dáva to nádej na obnovu dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ako aj spolupráce krajín V4," zopakoval Pellegriniho slová Erik Tomáš.
Príchod takmer 70-percent českých voličov k urnám potešil aj Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska. "Babišovo ANO v posledných týždňoch kampane jednoznačne podporilo EÚ a NATO a jasne pomenovalo, kto nesie zodpovednosť za vojnu na Ukrajine – čo naša vláda dodnes nedokázala a čo jasne odlišuje Roberta Fica od Andreja Babiša. Na druhej strane budem pozorne sledovať európsku politiku novej vlády, keďže ANO je v Európskom parlamente súčasťou euroskeptickej frakcie Patrioti pre Európu. České voľby ukázali, že voliči túžia po zmene. Aj pre mňa a pre Progresívne Slovensko sú preto inšpiráciou – aby sme o dva roky priniesli zmenu aj na Slovensko," zhodnotil Korčok voľby.