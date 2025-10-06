Navonok bežný dom skrýva desivé tajomstvo: FOTO Nápis na chladničke vydesil záujemcov! Nekúpili by si ho ani ZADARMO

CREWE – Inzerát na rodinný dom v meste Crewe zaujal verejnosť z nezvyčajného dôvodu. Kým exteriér pôsobí úplne bežne – červená strecha, upravená záhrada a prívetivý vzhľad – vo vnútri sa objavili zábery, ktoré šokovali a vyvolali otázky.
Dom, ktorý ponúka na predaj realitná kancelária Mooved, je opísaný ako „priestranný s tromi izbami a veľkou záhradou“. Na prvý pohľad by tak mohol byť ideálnou investíciou, no fotografie zverejnené na TikToku odhaľujú úplne iný obraz. Predné dvere sú zabednené drevom, v izbách je rozhádzaný odpad, posteľ zostala nevyrobená a viaceré kusy nábytku sú zatlačené proti dverám, akoby niekto chcel zabrániť vstupu.
Správa vyvolala množstvo špekulácií
Najväčšiu pozornosť však upútal detail z kuchyne, píše sa na webe magazínu The Sun. Na bielej chladničke je napísaný zvláštny text, ktorý pôsobí až mrazivo: „I baked you a pie… Oh boy, what flavour pie?… Flavour puw.“ Správa, ktorej význam zostáva nejasný, v kombinácii s chaosom v dome vyvolala množstvo špekulácií. Niektorí diskutujúci sa domnievajú, že nehnuteľnosť mohli v minulosti obývať ľudia zápasiaci so závislosťami, iní hovoria o bizarnom zmysle pre humor alebo o náznakoch psychických problémov.
Znepokojivý tón
Zatiaľ čo kuchyňa pôsobí čistejšie než ostatné miestnosti, odkaz na chladničke dodáva celej atmosfére domu znepokojivý tón. Realitná kancelária dom naďalej ponúka ako výhodnú investičnú príležitosť, no podľa odborníkov takéto detaily môžu potenciálnych kupujúcich odradiť.
Prípad ukazuje, že pri kúpe nehnuteľnosti sa oplatí všímať si aj zdanlivo drobné detaily. Zatiaľ čo exteriér môže pôsobiť bezchybne, skutočný stav interiéru a celková atmosféra domácnosti zohrávajú pri rozhodovaní zásadnú úlohu.
