V Bangladéši horí nákladný terminál letiska v Dháke: Všetky lety pozastavili

V nákladnom termináli medzinárodného letiska v bangladéšskej Dháke vypukol požiar. (Zdroj: X)
DHÁKA - V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star. Všetky odlety i prílety boli dočasne pozastavené, píše agentúra Reuters.
Podľa tamojšieho hasičského zboru bolo na mieste dosiaľ nasadených 36 hasičských jednotiek. „Všetky naše lietadlá sú v bezpečí. Ďalšie aktualizácie budú poskytované podľa vývoja situácie,“ napísali noviny The Daily Star s odvolaním sa na hovorcu letiska.
Agentúra Reuters uvádza, že ide už o je tretí veľký požiar hlásený v Bangladéši za posledný týždeň - požiar v chemickom sklade si v utorok vyžiadal 16 životov a vo štvrtok plamene v prístavnom meste Čitagong zničili budovu odevnej továrne.