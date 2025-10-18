Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

V Bangladéši horí nákladný terminál letiska v Dháke: Všetky lety pozastavili

V nákladnom termináli medzinárodného letiska v bangladéšskej Dháke vypukol požiar.
V nákladnom termináli medzinárodného letiska v bangladéšskej Dháke vypukol požiar. (Zdroj: X)
TASR

DHÁKA - V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star. Všetky odlety i prílety boli dočasne pozastavené, píše agentúra Reuters.

Podľa tamojšieho hasičského zboru bolo na mieste dosiaľ nasadených 36 hasičských jednotiek. „Všetky naše lietadlá sú v bezpečí. Ďalšie aktualizácie budú poskytované podľa vývoja situácie,“ napísali noviny The Daily Star s odvolaním sa na hovorcu letiska.

Agentúra Reuters uvádza, že ide už o je tretí veľký požiar hlásený v Bangladéši za posledný týždeň - požiar v chemickom sklade si v utorok vyžiadal 16 životov a vo štvrtok plamene v prístavnom meste Čitagong zničili budovu odevnej továrne.

Bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová
Bangladéšska prokurátora žiada trest smrti pre expremiérku Vadžídovú: Ide o TOTO
Zahraničné
Požiar v továrni na
Požiar v továrni na odevy v Bangladéši si vyžiadal najmenej 16 obetí
Zahraničné
FOTO Syndróm stromového človeka desí
Syndróm stromového človeka desí svet: FOTO Muž mal na tele tisíce výrastkov, prosil o amputáciu rúk
Zaujímavosti
Do Maďarska opäť prichádza
Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov! Orbán koná
Zahraničné

Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Martin Nikodým o reštarte Milujem Slovensko: Prezradil detaily o zmenách a stále verí, že...
Prominenti
Tigrovaja Balka - prírodná rezervácia v juhozápadnom Tadžikistane
Tigrovaja Balka - prírodná rezervácia v juhozápadnom Tadžikistane
Cestovanie
Tiché protestné zhromaždenie pred začiatkom Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov
Tiché protestné zhromaždenie pred začiatkom Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov
Správy

Domáce správy

FOTO Hlinu ZJAZDILA jeho vlastná
Hlinu ZJAZDILA jeho vlastná manželka: Na narodeniny nedal prednosť vlastnej rodine, ale ...
Domáce
Ilustračné foto
Hasiči zasahovali v okrese Levice: Príčinou požiaru bola sušička na slnečnicu
Domáce
Ilustračné foto
Slovensko sa stáva cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi, upozorňuje Slovenská katolícka charita
Domáce
Moravskú ulicu v meste Vráble čaká veľká rekonštrukcia – pozor na uzávierky a obmedzenia v doprave
Moravskú ulicu v meste Vráble čaká veľká rekonštrukcia – pozor na uzávierky a obmedzenia v doprave
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
Úrady nariadili evakuáciu tisícok obyvateľov Filipín pre búrku Fengshen
Zahraničné
V nákladnom termináli medzinárodného
V Bangladéši horí nákladný terminál letiska v Dháke: Všetky lety pozastavili
Zahraničné
Kuriózna tradícia: V belgickom
Kuriózna tradícia: V belgickom meste vyhadzujú z veže mačky
dromedar.sk
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela
Zahraničné

Prominenti

Makhmud Muradov, Sabina Karásková
Bagárovej EX Muradov musí opustiť Česko: Svadba so Sabinou je NEPLATNÁ!
Domáci prominenti
Modelku našli mŕtvu (†29):
Modelku našli mŕtvu (†29): Mrazivá SMRŤ... Expartner ju bodol viac ako 20-krát!
Zahraniční prominenti
Česko v SMÚTKU: Zomrel
Česko v SMÚTKU: Zomrel umelec, ktorého poznal celý svet!
Domáci prominenti
Marián Miezga v relácii
Pikantné Záhady tela! Miezga položil otázku na telo: Herečky sa červenali od hanby!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dcéra zomrela pre matkin
Dcéra zomrela pre matkin fanatizmus: Konšpiračná matka verila viac kávovým klystírom než chemoterapii!
Zaujímavosti
Skutočný klenot: Maďarskou verziou
Skutočný klenot: Maďarskou verziou Vlkolínca je dedina Hollókő
dromedar.sk
Zmijovec titánsky
Do botanickej záhrady za ňou cestovali tisíce ľudí: Zmizla najsmradľavejšia rastlina sveta! Prezradí zlodeja zápach?
Zaujímavosti
Nevinný zvyk, ktorý vás
Nevinný zvyk, ktorý vás môže zabiť: Lekári odhalili šokujúce riziko praskania krku!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)

Šport

Viedol slovenskú reprezentáciu do 20 rokov: Známy tréner zamieril na prestížnu adresu
Viedol slovenskú reprezentáciu do 20 rokov: Známy tréner zamieril na prestížnu adresu
Zámorské súťaže
Žilina nemala na výber: Vlčiu svorku opúšťa ruský útočník a mieri do tímu konkurenta
Žilina nemala na výber: Vlčiu svorku opúšťa ruský útočník a mieri do tímu konkurenta
Tipsport liga
Tradičná slovenská značka reaguje na krízu: Prichádza výrazná posila so skúsenosťami z NHL
Tradičná slovenská značka reaguje na krízu: Prichádza výrazná posila so skúsenosťami z NHL
Tipsport liga
Ani Barcelone sa to nepáči: FOTO Škandál na začiatku zápasu televízia prekryla
Ani Barcelone sa to nepáči: FOTO Škandál na začiatku zápasu televízia prekryla
La Liga

Auto-moto

Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy

Kariéra a motivácia

Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Najhorší čas, kedy si vypýtať vyšší plat? Toto vás môže zaskočiť
Mzda

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Rady a tipy

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Partnerské vzťahy
Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Hlinu ZJAZDILA jeho vlastná
Domáce
Hlinu ZJAZDILA jeho vlastná manželka: Na narodeniny nedal prednosť vlastnej rodine, ale ...
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného
Zahraničné
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela
Ilustračné foto
Domáce
Virálny TREND pobláznil sociálne siete! Lekárnička varuje: Je to NEZMYSEL a môže byť nebezpečný
Zuzana počula krik, potom
Domáce
Zuzana počula krik, potom nastal ŠOK! Priamo na ulici pomohla odrodiť dieťa

