Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte

BRIGHTON – Adele Allenová z Brightonu zaujala verejnosť, keď priznala, že jej 8-ročný syn Ulysses ešte nevie čítať ani písať, no ona si tým vôbec neláme hlavu, pretože verí, že tieto zručnosti si osvojí prirodzene do puberty. Spolu s partnerom Mattom vychovávajú svoje deti doma bez pravidiel – môžu ísť spať, kedy chcú, a učia sa vlastným tempom.
Tento kontroverzný prístup bol predstavený v dokumentárnej sérii Stacey Dooley Sleeps Over, kde Dooleyová vyjadrila obavy, že Ulysses môže neskôr čeliť problémom pri vzdelávaní či kariére. Adele však tvrdí, že domáce vzdelávanie umožňuje deťom rozvíjať sa prirodzene a že neskorší nástup do formálneho vzdelávania môže byť dokonca prospešný. Odvoláva sa pritom na štúdie z niektorých európskych krajín, kde deti začínajú školu okolo siedmich alebo ôsmich rokov a neskôr excelujú oproti tým, ktoré začínajú skôr.
Kritika rodičovského prístupu
Ako informujú na webe The Sun, v Spojenom kráľovstve je domáce vzdelávanie legálne, pričom rodičia v Anglicku a Walese nemusia žiadať o povolenie, stačí informovať školu. V Škótsku je potrebný súhlas miestneho úradu, ak dieťa už navštevovalo verejnú školu. Rodičia musia zabezpečiť primerané vzdelanie podľa veku, schopností a špeciálnych potrieb dieťaťa, no nemusia dodržiavať národný školský osnovný program ani školské hodiny. Úrady môžu vykonávať kontroly, aby sa uistili, že dieťa dostáva adekvátne vzdelanie, a v prípade nedostatkov môžu vydať nariadenie o školskej dochádzke.
Adele opäť rozprúdila debatu o efektívnosti
Video zverejnené na TikToku účtom @StreamonUTikTok sa stalo virálnym a získalo viac než 1,4 milióna vzhliadnutí. Reakcie divákov boli rozdelené, niektorí kritizovali rodičovský prístup, upozorňujúc, že gramotnosť sa „neosvojí sama“ a vyžaduje kvalifikovanú výučbu, zatiaľ čo iní podporovali Adele a poukazovali na výhody domácich študentov a na skúsenosti zo zahraničia, napríklad z Nórska, kde deti začínajú formálne vzdelávanie až v 8 rokoch a dosahujú vynikajúce výsledky v puberte. Adele tak opäť rozprúdila debatu o efektívnosti a zodpovednosti domáceho vzdelávania, pričom jej prístup vyvoláva otázky o vyváženosti slobody a štruktúry vo výchove detí.