Fascinujúci objav na Sardínii: Staroveké hrobky odhaľujú život pred viac než 5 000 rokmi! TU žili víly?

SARDÍNIA - Na talianskom ostrove Sardínia archeológovia odhalili trojicu unikátnych stavieb, ktoré miestna tradícia nazýva „domus de janas“ – domčeky víl.
Objav oznámil 29. júla Úrad pre archeológiu, umelecké pamiatky a krajinu provincií Sassari a Nuoro. Všetky tri sa nachádzajú v archeologickom komplexe Sant’Andrea Priu na severe ostrova. Tieto kamenné komory pochádzajú z neskorého neolitu a doby medenej, teda spred viac ako 5 000 rokov. Napriek rozprávkovému pomenovaniu nejde o príbytky nadprirodzených bytostí, ako tvrdí miestny folklór, ale o starobylé hrobky – čo je aj tak fascinujúce.
Nový nález rozšíril počet známych hrobiek v Sant’Andrea Priu na dvadsať, píše sa na webe magazínu Metro. Odborníci uviedli, že špecifické geologické znaky v teréne naznačili existenciu doteraz nepreskúmanej komory. Celý komplex je usporiadaný vejárovito, vychádzajúc z tzv. Hrobky ohniska, známej miestnej svätyne vytesanej do skaly pod formáciou prezývanou „Zvonica“ alebo „Býk“.
Každá z troch nových hrobiek priniesla zaujímavé objavy
• Hrobka XVIII – chodba vedúca do štvorcovej centrálnej miestnosti, v ktorej našli vreteno, zelenokamennú sekeru a krompáče.
• Hrobka XIX – menšia komora s dvomi miestnosťami, obsahujúca keramické črepy a miniatúrnu nádobu.
• Hrobka XX – najrozsiahlejšia, so siedmimi miestnosťami prepojenými chodbami. Na stenách sa zachovali nástenné maľby a vnútri sa našlo viac než 30 rímskych keramických nádob. Práve preto dostala prezývku „Hrobka rímskych váz“.
Prieskumy budú pokračovať
Komplex Sant’Andrea Priu bol len v júli tohto roka zapísaný do zoznamu UNESCO ako jedna zo 17 prednuragských nekropol na Sardínii. Objavené artefakty budú prevezené do reštaurátorského centra v Li Punti, kde prejdú odborným skúmaním a konzerváciou.
Prieskumy budú pokračovať aj v nižšie položených častiach lokality, kde sa nachádzajú stopy ranostredovekého a rímskeho osídlenia. Nové hrobky by mali byť po ukončení prác sprístupnené verejnosti.