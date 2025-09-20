Patríte k pomalším vodičom? Neuveriteľné, ale pravdivé: Pomalá jazda vám môže spôsobiť viac problémov, než si myslíte!

USA - Myslíte si, že nebezpečenstvo hrozí len pri rýchlej jazde? Omyl! Pomalí vodiči môžu byť ešte horší než šialenci na diaľnici. Blokovanie ľavého pruhu, spomalenie premávky alebo ignorovanie minimálnej rýchlosti – to všetko môže viesť k nehodám, ktoré by ste nečakali.
Väčšina z nás spája nebezpečné správanie za volantom s rýchlou jazdou. Realita je však zaujímavá - príliš pomalá jazda môže byť rovnako riskantná. Pomalí vodiči môžu narušiť bezpečný tok premávky a zvyšujú šancu na nehodu, najmä ak blokujú rýchlejších účastníkov cestnej premávky. V štáte Kentucky platia zákony, ktoré majú zabrániť nehodám spôsobeným práve takýmito vodičmi. Okrem maximálnych rýchlostí existujú aj minimálne rýchlosti a pravidlá, ktoré nútia pomalých vodičov držať sa pravého pruhu. Porušenie týchto predpisov môže viesť k bodovým trestom.
Pomalá jazda môže byť skutočne nebezpečná
Pomalá jazda môže byť v určitých situáciách bezpečná – napríklad v zlom počasí, pri školách, železničných priecestiach alebo v blízkosti chodcov. Problém však nastáva, ak vodiči spomaľujú tam, kde sa to neočakáva, blokujú ľavý pruh alebo zdržujú premávku na diaľnici. Štúdie, na ktoré poukazujú aj na portáli McCoy&Sparks, ukazujú, že vodiči idúci o 16 km/h pomalšie ako je povolená rýchlosť, sú až šesťkrát náchylnejší spôsobiť nehodu.
Riziko sa zvyšuje aj preto, že ostatní vodiči sa snažia pomalé autá obchádzať, čo môže viesť k nebezpečnému predbiehaniu alebo nečakaným manévrom. Niektorí sa dokonca snažia „potrestať“ tých, ktorí ich predchádzajú príliš rýchlo, čím vzniká situácia vhodná pre cestnú agresivitu.
V konečnom dôsledku je dôležité uvedomiť si, že nie je vašou úlohou regulovať správanie ostatných vodičov. Ak sa stretnete s nebezpečne jazdiacim autom, najlepšie je nechať ich prejsť a zachovať bezpečnú vzdialenosť. Pomalá jazda môže byť nevinne myslená, no jej dôsledky môžu byť vážnejšie, než si mnohí vodiči uvedomujú.