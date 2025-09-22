Tínedžerka Zara mohla ešte žiť: Záchranári jej povedali, nech chorobu prespí! Mala meningitídu

NOTTINGHAM - Pätnásťročná Zara Cheesman z Nottinghamu ochorela na zápal mozgových blán. Záchranári ju však neposlali do nemocnice včas – dievča o deň neskôr zomrelo.
Prvé varovné príznaky
Zarine problémy sa začali v decembri minulého roka. Zo školy sa vrátila vyčerpaná, s horúčkou a vracaním. V noci skolabovala a rodina kontaktovala pohotovosť. Operátor odporučil odvoz do nemocnice, no lekári bez podrobnejších vyšetrení usúdili, že ide o bežný norovírus.
Tragické zlyhanie systému
Stav tínedžerky sa rýchlo zhoršoval. Bola dezorientovaná, správala sa nezvyčajne a rodičia privolali záchranku. Podľa ich slov však zdravotníci odporučili, aby sa dievča „vyspalo“. O pár hodín už Zara nedokázala stáť a ťažko dýchala. Keď ju nakoniec odviezli do nemocnice, bolo už neskoro – lekári mohli iba konštatovať, že neprežije.
Zápal mozgových blán
Diagnóza znela: meningitída. Lekári potvrdili, že keby dievča dostalo antibiotiká už pri prvej návšteve nemocnice, jej život sa dal zachrániť. „Povedali nám, že by takmer určite prežila. To bolo najťažšie, čo sme kedy počuli,“ priznali zdrvení rodičia.
Slová koronera
Vyšetrovanie uzavrela koronerka Elizabeth Didcocková. „V prípade Zary došlo k viacerým zanedbaniam. Ak by bola okamžite prijatá, diagnostika by prebehla správne a mala by šancu žiť,“ uviedla na súde.
Rodina stratila nádej a sny
Rodičia spomínajú, že Zara snívala o kariére právničky v oblasti ľudských práv. „Mala obrovský talent, energiu a úsmev, ktorý rozžiaril každý deň. Mala len pätnásť a život jej kruto vzali zlyhania ľudí, ktorí jej mali pomôcť,“ povedala matka pred súdom.
Ambulancia priznala chybu
East Midlands Ambulance Service prijala závery vyšetrovania. Podľa riaditeľky pre kvalitu Keeley Sheldonová inštitúcia podnikne kroky, aby sa podobné prípady už nezopakovali.