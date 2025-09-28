Zomrel vodca mormónskej cirkvi: Dožil sa krásnych 101 rokov

WASHINGTON - Russell M. Nelson, ktorý stál na čele mormónskej cirkvi od roku 2018, zomrel v sobotu večer vo veku 101 rokov, oznámila cirkev. Informuje správa agentúry AFP.
„So smútkom oznamujeme, že Russell M. Nelson, milovaný prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zomrel v pokoji... vo svojom dome v Salt Lake City,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení cirkvi. Bývalý kardiochirurg bol „najstarším prezidentom v histórii cirkvi“, uvádza sa tiež vo vyhlásení bez uvedenia príčiny smrti.
Nelson sa stal 17. prezidentom cirkvi v januári 2018 vo veku 93 rokov, keď nahradil Thomasa S. Monsona, ktorý bol vo funkcii od 3. februára 2008. Nelsonov nástupca bude zvolený po jeho pohrebe Kvórom dvanástich apoštolov, ktorí sú – rovnako ako prezident – veriacimi považovaní za prorokov.
Zanechal po sebe početnú rodinu
Náboženský vodca zanechal po sebe početnú rodinu. Po zosnulom zostala jeho manželka, osem detí, 57 vnúčat a viac než 167 pravnúčat. Mormonská cirkev, oficiálne známa ako Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, bola založená v roku 1830. Disponuje v USA, krajine svojho vzniku, značným vplyvom. Hlási sa k nej v súčasnosti viac ako 17,5 milióna veriacich po celom svete.