Internetom sa šíri VIDEO z Dubnice nad Váhom: Osoby v uniforme kopali do muža, polícia aj mesto reaguje

TRENČÍN - Internetom sa šíri video, v ktorom autor tvrdí, že policajti napadli muža pred nákupným centrom v Dubnici nad Váhom. Polícia aj mesto tieto informácie dementuje. Podľa polície išlo o príslušníkov SBS.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) dementovalo informácie, že príslušníci polície napadli v piatok (17. 10.) pred nákupným centrom v Dubnici nad Váhom človeka. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. „Na sociálnej sieti bolo zverejnené video, v ktorom mali štyri osoby fyzicky a verbálne napádať poškodeného. Vo videu sú zreteľne viditeľné údery a kopance zo strany týchto osôb. Ku skutku došlo pred jedným z nákupných centier v Dubnici nad Váhom v piatok popoludní,“ informovala hovorkyňa.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy!
Ako dodala, osoba, ktorá video zverejnila, uvádza, že útočníci mali byť príslušníkmi Policajného zboru. „Táto informácia sa však nezakladá na pravde. Vyšetrovanie preukázalo, že ide o pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS),“ zdôraznila Krajčíková s tým, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony.
Rovnako informácie o tom, že útočníci mali byť z mestskej polície, dementuje aj samotné mesto. "V súvislosti s videom, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, mesto Dubnica nad Váhom informuje, že ľudia na videu nie sú príslušníkmi mestskej polície," informovalo na sociálnej sieti.