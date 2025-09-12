Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

Neuveríte vlastným očiam: FOTO Babička vyzerá ako dvadsiatnička! Zahanbí aj mladé ženy

Táto žena má skutočne 55 rokov?
Táto žena má skutočne 55 rokov? (Zdroj: Instagram/andrea__sunshinee)
LONDÝN - Andrea Sunshine šokuje svet svojim mladistvým vzhľadom a dokonale vypracovanou postavou. Svojou každodennou fitness rutinou a disciplínou dokazuje, že zdravie a krása nie sú otázkou veku – a inšpiruje ženy po celom svete. Dokážete si správne tipnúť jej vek?

Vek je len číslo a Andrea Sunshine to dokazuje! Táto 55-ročná babička z Londýna očarila svet svojou dokonale vypracovanou postavou a mladistvým vzhľadom. Stačila disciplína, tvrdý tréning a správna strava – a výsledky hovoria za všetko.

Andrea strávi denne minimálne tri hodiny vo fitku, informuje web news18. Začína hodinou kardio tréningu a potom prichádza na rad jej obľúbená časť – posilňovanie. Pravidelne zdieľa tipy na cvičenie a zdravý životný štýl na sociálnych sieťach, no jasne zdôrazňuje, že všetko robí pre svoje zdravie, nie pre pozornosť okolia. „Neznášam, keď ma niekto ruší počas tréningu,“ priznáva.

Priťahuje pozornosť mladých mužov

Jej nečakaný vzhľad pritahuje pozornosť – mladí muži, niektorí sotva 25-ročný, sa snažia nadviazať priateľstvo, ba dokonca aj romantický kontakt. Andrea však jasne stavia hranice a pozornosť odmieta.

Kľúčom k jej vitalite sú disciplína, pravidelný tréning a vyvážená strava. Jej príbeh inšpiruje ženy všetkých vekových kategórií, že staroba nemusí znamenať úpadok – práve naopak, môže byť obdobím, keď človek vyzerá a cíti sa lepšie než kedykoľvek predtým. Andrea Sunshine je dôkazom, že s pevnou vôľou, správnym prístupom a trochou driny dokáže byť každý fit a zdravý – bez ohľadu na to, koľko má rokov.

