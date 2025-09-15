V Británii prepisujú históriu: Na prestížnu univerzitu mieri len 14-ročný génius! Jeden z najmladších študentov v krajine

LONDÝN – Len 14-ročný Elias Kim z Oxfordshire sa zapíše do histórie ako jeden z najmladších študentov vo Veľkej Británii. Tento mesiac nastúpi na prestížnu Imperial College London, kde bude študovať biomedicínske inžinierstvo po boku svojich o desať rokov starších sestier.
Elias, ktorý si už v ôsmom ročníku spravil A-Levels, patrí medzi výnimočné deti s nadpriemernými výsledkami. V GCSE získal najvyššie možné známky a v A-Levels dosiahol A* v matematike, ďalšej matematike, chémii a fyzike, s A v biológii. Jeho genialita sa ukázala už v detstve – preskakoval ročníky, stal sa majstrom v šachu a cudzí jazyk zvládol sledovaním detských relácií.
„Vždy som bol v kontakte so staršími, takže sa necítim nervózny. Teším sa, že spoznám nových priateľov a čaká ma dobrodružstvo,“ povedal mladý študent pre What’s The Jam. Rodina, ktorá jeho talent od začiatku podporovala, hovorí, že Elias sa učí ľahko a bez väčšej námahy. „Je fascinujúce, ako dokáže dosiahnuť také výsledky, aj keď sa rýchlo rozptýli a radšej si ide zahrať,“ priznala jeho sestra Juliana.
Nie je jediný génius v rodine
Aj keď Elias pôvodne sníval o medicíne, kvôli veku zatiaľ nemohol byť prijatý. Imperial College ho však prijala bez podmienok – vôbec po prvý raz vo svojej histórii udelila miesto študentovi mladšiemu ako 16 rokov. Napriek svojej výnimočnosti ostáva Elias typickým tínedžerom, hrá Minecraft, Roblox a Genshin, číta komiksy a zaujíma sa o kúzla. A nie je jediným géniom v rodine. Jeho mladšia sestra Ariel, dnes 11-ročná, už absolvovala GCSE s najvyššími známkami a plánuje ísť Eliasovi čoskoro v stopách.