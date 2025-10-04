Opitý zubár v Prievidzi ničil auto za autom: Šokujúca jazda v strede mesta, zastavil ho až stĺp verejného osvetlenia!

PRIEVIDZA - Polícia v Prievidzi musela riešiť kuriózny prípad dopravnej nehody, ktorú mal na svedomí opitý vodič – podľa informácií z miesta nehody išlo o tamojšieho zubára. Jeho jazdu ukončil až náraz do stĺpa verejného osvetlenia. Nie je známe, kam mal namierené, no na konci jazdy je vo výsledku množstvo poničených áut.
Prípad mapovala v reportáži televízia Markíza. Záznamy z bezpečnostnej kamery v neďalekom autobazáre zachytili, ako auto prechádza po chodníku a následne naráža do stĺpa.
"Prešiel okolo nášho plotu. Sme radi, že ho nezničil a že nenarazil do áut, ktoré máme vystavené na predaj," povedal Markíze zamestnanec autobazáru Peter Švikruha.
Nie všetci však mali také šťastie. Na inej ulici totiž podgurážený stomatológ predtým poškodil niekoľko zaparkovaných vozidiel. Potom pokračoval v jazde po hlavnej ceste smerom z Prievidze do Bojníc, kde trafil dopravný ostrovček, zničil značku a opäť skončil na chodníku. Ani to ho však nezastavilo.
Jeho posledné sekundy za volantom zachytila kamera
Jeho divoká jazda sa skončila až v momente, keď čelne narazil do stĺpa verejného osvetlenia, čo zachytila aj priemyselná kamera.
"Vodiča na mieste zadržala policajná hliadka a zabezpečili sme potrebné protipožiarne opatrenia," potvrdil veliteľ zásahu Miroslav Dufek.
Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková, 69-ročnému mužovi bola vykonaná dychová skúška s výsledkom 0,70 miligarmov na liter alkoholu v dychu, čo zodpovedá približne 1,46 promile.
Okrem stĺpa a dopravného značenia stihol poškodiť aj šesť vozidiel. Muž, o ktorom sa hovorí, že je miestnym zubárom, čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.