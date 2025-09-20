Smutná správa! Vo veku 73 rokov zomrel priekopník enogastronómie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo veku 73 rokov zomrel v sobotu ráno vinár Peter Matyšák, jeden z priekopníkov enogastronómie - párovania jedla s vínom. Potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.
Oznámenie o úmrtí s vyjadrením úprimnej sústrasti zverejnil ZVVS aj na sociálnej sieti. „Do vinárskeho neba odišiel človek plný energie, nadšenia a nápadov, ktoré sa mu darilo premieňať na skutočnosť,“ napísali.
Peter Matyšák (Zdroj: Vino Matyšák)