Nebeské divadlo: Krvavé zatmenie Mesiaca prilákalo davy pozorovateľov! POZRITE na tú nádheru

Včera večer sa nad Slovenskom a ďalšími časťami sveta odohral jedinečný astronomický úkaz - úplne zatmenie Mesiaca, známe aj ako "krvavý Mesiac". Mesiac počas zatmenia nadobudol výrazný červený odtieň, čo prilíkalo tisícky nadčencov a amatérskych astronómov k pozorovaniu nočnej oblohy.
Zatmenie vzniká, keď sa Slnko, Zem a Mesiac zoradia do jednej priamky, a Zem vrhá svoj tieň na Mesiac. Pri úplnom zatmení sa celý Mesiac ocitne v tieni Zeme, čo spôsobuje charakteristické červenkasté sfarbenie. Tento efekt je dôsledkom toho, že zemská atmosféra rozptyľuje kratšie vlnové dĺžky slnečného svetla, zatiaľ čo dlhšie vlny - červené a oranžové svetlo - sa ohnú do tieňa Zeme a osvetlia Mesiac zvnútra.
V galérii nájdete viaceré zábery tohto unikátneho javu:
Úplne zatmenie Mesiaca je relatívne zriedkavý jav a patrí medzi najpôsobivejšie astronomické zážitky roka. Na niektorých miestach Slovenska však pozorovanie sťažila obľačnosť, takže nie všetci nadšenci mali možnosť Mesiac sledovať naplno.
