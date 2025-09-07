Ďalší neobvyklý jav na oblohe: Krvavé zatmenie Mesiaca sa uskutoční už DNES! Kedy ho uvidíte najlepšie?

BRATISLAVA - Už dnes sa nad Slovenskom objaví jedinečný úkaz – krvavé zatmenie Mesiaca. Tento vzácny jav nie je bežný a ponúka skutočne nezabudnuteľný pohľad. Kde a kedy ho budete môcť vidieť najlepšie? Prezradíme všetky detaily.
Už dnes sa nad mnohými časťami sveta, vrátane Európy, objaví unikátny úkaz – krvavé zatmenie Mesiaca. Tento zriedkavý jav s červenkastým odtieňom si určite nenechajte ujsť. Na Slovensku ho budeme môcť pozorovať dnes večer, hneď po vyjdení Mesiaca, približne od 19:30 do 23:00, informuje na svojom webe iMeteo.sk. V Bratislave začne úplné zatmenie o 19:17, maximum nastane o 20:11 a koniec úkazu je predpokladaný o 21:56. Ide o ideálnu príležitosť sledovať fascinujúci pohľad na nočnú oblohu.
Ako to nastane?
Zatmenie nastáva, keď sa Slnko, Zem a Mesiac zoradia do jednej priamky a Zem vrhá svoj tieň na Mesiac. Podľa toho, aká časť Mesiaca sa dostane do tieňa, rozlišujeme polotieňové, čiastočné alebo úplné zatmenie. Pri úplnom zatmení sa Mesiac často zafarbí do odtieňov červenej či medenej – preto sa mu hovorí aj „krvavý Mesiac“.
V Hurbanove začne úplné zatmenie približne o 19:30, jeho maximum nastane o 20:11 a koniec úplnej fázy bude okolo 20:53. Celá fáza úplného zatmenia potrvá približne 1 hodinu a 20 minút, informuje Slovenská ústredná hvezdáreň na sociálnej sieti.
Nezabudnite na ďalekohľad alebo fotoaparát
Mesiac bude počas zatmenia veľmi nízko nad východným obzorom, takže jeho pozorovanie môže byť náročné a závislé od počasia a výhľadu. Vo hvezdárni preto neplánujú organizované verejné pozorovanie, no aj tak odporúčajú skúsiť úkaz sledovať na mieste s dobrým výhľadom a pripraviť si fotoaparát alebo ďalekohľad.
Najlepšie bude sledovať zatmenie z miesta mimo mestských svetiel, s nerušeným výhľadom na oblohu. Teraz už zostáva len dúfať, že v tento deň nebude veľká oblačnosť, aby sme si mohli tento veľkolepý vesmírny zážitok vychutnať naplno. Mesiac počas zatmenia nadobudne výrazný červený odtieň. Tento „krvavý“ efekt vzniká preto, že zemská atmosféra rozptyľuje kratšie vlnové dĺžky slnečného svetla, zatiaľ čo dlhšie vlny – červené a oranžové svetlo – sa ohnú do tieňa Zeme a osvetlia Mesiac zvnútra.
