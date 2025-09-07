Aj v Amerike majú svojho Kotlára: Senátor Kennedy šokuje, ak zjete tieto krevety, zmeníte sa na votrelca!

BATON ROUGE - Svet je v roku 2025 plný bizarností. Často sa spochybňujú vedecké fakty, ktoré sú postavené na dlhoročnom bádaní, pátraní a skúmaní. Do popredia sa, naopak, dostávajú postavy, ktoré na základe vlastných výkladov hovoria o geneticky upravených kukuriciach, či najnovšie aj o hrozivých krevetách. K tejto skupine ľudí sa teraz pridáva aj americký senátor v štáte Louisiana John Neely Kennedy z radov Republikánov. Vraj vám hrozí premena na mimozemšťanov z filmu Votrelec!
VIDEO Tlačová konferencia senátora Johna Kennedyho bola poriadny bizár:
Je to presne tak, ako to čítate. Americký senátor pred kamerami tvrdí, že konzumácia dovezených rádioaktívnych kreviet by vás mohla premeniť na mimozemšťana. Kennedy zašiel až tak ďaleko, že na tlačovej konferencii priamo pred ľuďmi premietal aj zábery z filmu Votrelec, čo by podľa neho mohla byť výsledná podoba ľudí, ak by pokračovali v jedení týchto kreviet.
"Pán prezident, toto je fotografia mimozemšťana z filmu Votrelec. Takto by ste mohli vyzerať, keby ste zjedli niektoré zo surových mrazených kreviet, ktoré do USA posielajú iné krajiny. Teraz vám poviem, o čom hovorím," povedal so serióznou tvárou Kennedy. "Ak to zjete, môžete vyzerať ako mimozemšťan vo filme Votrelec. Pretože kreveta bola rádioaktívna. Nežartujem. Obsahovala rádioaktívny izotop s názvom cézium-137. Zabije vás. Aj keď vás to nezmení na mimozemšťana, ak to zjete, garantujem vám, že vám narastie ďalšie ucho," pokračoval v absurdnostiach Kennedy.
"Spojené kráľovstvo kontroluje 50 percent chovaných morských plodov prichádzajúcich do krajiny," povedal Kennedy. "Dokonca aj Čína to robí lepšie ako Spojené štáty americké. Toto je neprípustné. Na to neexistuje ospravedlnenie," posťažoval sa Kennedy. Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) musí podľa neho lepšie kontrolovať krevety predávané z iných krajín, ktoré nedodržiavajú rovnaké normy, aké sa uplatňujú voči spotrebiteľom v USA.
Na Slovensku sme už zvyknutí
Aj keď by si mnohí v Amerike mohli myslieť, že ide o výnimočný tlačový brífing, na slovenskej politickej scéne sme už na niečo podobné pomerne "zvyknutí". Verejnosti ešte doteraz v hlave lietajú slová splnomocnenca pre vyšetrenie pandémie koronavírusu Petra Kotlára o tom, že po zaočkovaní sa všetci takíto pacienti zmenili na "geneticky modifikované kukurice".
Aj keď sa vo vakcínach odbornou analýzou Slovenskej akadémie vied (SAV) nepreukázalo, že by sa vo vakcínach nachádzalo nadmerné množstvo molekúl DNA, Kotlár si stále išiel svoje a verejnosti odkázal, že nie je odkázaný na to, aby sa spoliehal na analýzu SAV. Tú pritom vypracovali odborníci z najvyšších radov slovenskej vedeckej obce.