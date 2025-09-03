Revolúcia v medicíne: Nový prístroj zachráni život skôr, než si stihnete všimnúť príznaky

LONDÝN - Stetoskop vybavený umelou inteligenciou (AI) by mohol podľa vedcov do niekoľkých sekúnd odhaliť tri rôzne srdcové ochorenia. Britský tím uskutočnil štúdiu s použitím modernej verzie stetoskopu a tvrdí, že zistil, že dokáže takmer okamžite odhaliť zlyhanie srdca, ochorenie srdcových chlopní a nepravidelný srdcový rytmus, napísal server spravodajskej televízie BBC.
Pôvodný stetoskop bol vynájdený v roku 1816 a odvtedy sa stal jedným zo symbolov lekárskeho povolania. Slúži lekárom na počúvanie zvukov vo vnútri tela, predovšetkým srdca a pľúc.
Stetoskop využívajúci AI by mohol podľa vedcov byť skutočným prelomom, pretože umožní stanoviť diagnózu skôr a pacienti sa tak dostanú k liečbe rýchlejšie. Zariadenie nahrádza tradičnú hlavicu stetoskopu prístrojom veľkým zhruba ako hracia karta. Lekár ho pri vyšetrení priloží na hruď pacienta a prístroj pomocou mikrofónu zachytí jemné rozdiely v tlkote srdca a prietoku krvi, ktoré ľudské ucho samo nerozozná. Zariadenie navyše zaznamená elektrokardiogram (EKG) a odošle dáta do zabezpečeného úložiska, kde ich vyhodnotí AI natrénovaná na desaťtisícoch záznamov od pacientov.
Stetoskop s AI dokáže výrazne zlepšiť odhaľovanie srdcových chorôb
Britská štúdia, do ktorej sa zapojilo viac ako 12.000 pacientov, ukázala, že stetoskop s AI dokáže výrazne zlepšiť odhaľovanie srdcových chorôb. Podľa vedcov bolo napríklad zlyhanie srdca rozpoznané viac ako dvakrát častejšie ako pri vyšetreniach bežným stetoskopom, poruchy srdcového rytmu viac ako triapolkrát častejšie a ochorenia srdcových chlopní takmer dvojnásobne.
Klinická riaditeľka britskej nadácie zameranej na výskum, prevenciu a liečbu srdcových a cievnych ochorení British Heart Foundation (BHF) Sonya Babuová-Narayanová uviedla, že nový prístroj je príkladom toho, ako možno viac ako dve storočia starý stetoskop prispôsobiť pre 21. storočie. Podobné inovácie sú dôležité, pretože srdcové ochorenie sa často odhalí až v pokročilom štádiu, keď pacienti prichádzajú do nemocnice v akútnom stave. Vďaka skoršej diagnóze sa však ľudia môžu dostať k potrebnej liečbe včas a žiť kvalitnejšie a dlhšie, dodala.