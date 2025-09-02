Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

UNIKÁTNY objav vedcov: Nový druh krokodíla bol desivejší, než sa čakalo! Strach spôsoboval aj dinosaurom

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BUENOS AIRES - Vedci objavili v odľahlej časti argentínskej Patagónie fosiliu krokodíla pomenovaného Kostensuchus antrox, ktorý mal viac ako 50 zubov veľkých ako mal Tyrannosaurus rex, a pred asi 70 miliónmi rokov lovil dinosaurov. S odvolaním sa na štúdiu o tom napísal web magazínu National Geographic (NG).

Na začiatku marca 2020 sa paleontológovia z prírodovedného múzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires, Fernando Novas a Marcelo Isasi, vydali do skalného útvaru Chorrillo, aby hľadali kosti dinosaurov a iných pravekých tvorov. Na Isasiho sa usmialo šťastie na sklonku prvého dňa, keď v skale objavil čierne kosti. V skutočnosti to bola lebka so zubami, neďaleko nich bola ešte čiastočná kostra plaza bez zadných končatín a chvosta. "Bol to úžasný, neuveriteľný a nezabudnuteľný moment!" povedal Isasi.

Nový druh bol pomenovaný podľa patagónskeho vetra, ktorý je v domorodom jazyku známy ako Kosten, a egyptského boha s krokodílou hlavou, v gréčtine Souchos. Atrox potom znamená divoký alebo tvrdý, napísal web DW.

Objav dokonale zachovanej lebky

"Tento vyhynutý druh krokodíla bol hypermäsožravec, čo znamená, že sa živil výlučne mäsom. Bol to ale tiež špičkový predátor s kužeľovitými a nožovitými zubami, ktoré sa dajú porovnať s tými od T-rexa. Vďaka svojim mohutným čelistným svalom, ktoré boli ako stvorené na trhanie mäsa, mohol krokodíl korisť jediným kúsnutím rozlomiť na dve časti," povedal paleontológ a prieskumník NG Diego Pol, ktorý pomohol objaviť nový druh.

Kostensuchus antrox
Zobraziť galériu (2)
Kostensuchus antrox  (Zdroj: X/National Geographic)

Pol s kolegami z buenosaireského múzea a s výskumníkmi z Brazílie a Japonska tento týždeň opísal dokonale zachovanú lebku aj čiastočnú kostru nového druhu, ktorý meral 3,5 metra a vážil asi 250 kilogramov. V tlame mal 50 ostrých a pílovitých zubov a namiesto objavu naznačuje, že sa mu v období druhohornej kriedy darilo na súši aj vo vysokých zemepisných šírkach v teplom a vlhkom prostredí.

PRELOM vo vede: Nosorožce zachraňujú náhradným materstvom, šanca pre takmer vyhynutý druh! Prečítajte si tiež

PRELOM vo vede: Nosorožce zachraňujú náhradným materstvom, šanca pre takmer vyhynutý druh!

Vyhynul pred 66 miliónmi rokov

Hoci je menší ako dnešná najväčšia krokodílka a aligátori, kostensuchus mohol mať dlhšie a vzpriamenejšie končatiny ako jeho moderné náprotivky, čo mu podľa vedcov pomáhalo loviť korisť na súši, vrátane malých a stredne veľkých bylinožravých dinosaurov. Zadné končatiny objavené neboli, takže nemožno s určitosťou určiť, či boli roztiahnuté do strán alebo vzpriamené. Objavený krokodílovitý druh patrí do vyhynutej čeľade peirosauridov, ktorí boli vzdialenými príbuznými moderných krokodílov, aligátorov, gaviálov a kajmanov, nie ale ich priamymi predkami. Kostensuchus, ktorý je jedným z najlepšie zachovaných zástupcov peirosauridov, vyhynul pred 66 miliónmi rokov.

Viac o téme: KrokodílArgentínaPatagóniaKostensuchus antrox
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Známe pralinky v problémoch:
Známe pralinky v problémoch: Mozartove gule nevytvoril Fürst, ale zabudnutý cukrár! Rodiny zvažujú právne kroky
Zaujímavosti
Ľudská krutosť nepozná hraníc:
Ľudská krutosť nepozná hraníc: Majiteľka reštaurácie sa stala terčom útoku, VIDEO jej prinieslo obrovskú podporu
Zaujímavosti
FOTO Tragédia pri jazere: Otec
Tragédia pri jazere: Otec sa utopil pri dokazovaní viery, matka v BLUDOCH zabila syna a ohrozila ďalšie deti!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!
Michal Hudák hosťa v Inkognite okamžite spoznal: Nik mu neverí, KDE sa spolu STRETLI!
Prominenti
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!
Prominenti
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
ASŠŠZ pokračuje v kampani TAKTO NIE: Takmer v 150 súkromných školách na Slovensku sa v pondelok konali protesty
Správy

Domáce správy

TEST hladkého odtučneného tvarohu
TEST hladkého odtučneného tvarohu priniesol nečakaný výsledok: S ktorým sa oplatí držať štíhlu líniu?
hashtag.sk
Robert Fico
Premiér Fico pri príležitosti Dňa Ústavy odovzdal trom laureátom cenu Alexandra Dubčeka
Domáce
Robert Fico
Progresívne Slovensko vyzvalo premiéra: Má zrušiť svoju cestu do Číny
Domáce
Požiar auta v Ivanke pri Dunaji: Hasiči rýchlo zasiahli, príčinu vyšetrujú
Požiar auta v Ivanke pri Dunaji: Hasiči rýchlo zasiahli, príčinu vyšetrujú
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin spolu
Expert prehovoril o stretnutí vládcov v Číne: Nové usporiadanie sveta! Chcú ukončiť dominanciu USA
Zahraničné
Slovák v Nemecku má
Slovák v Nemecku má problém: Zadržala ho polícia! 40-krát trestaný muž mal u seba nečakaný úlovok
Zahraničné
Elon Musk
Musk opäť podporil AfD: Vyzval, aby jej Nemci dali hlas v komunálnych voľbách
Zahraničné
Šok na Ukrajine: Exšéfa
Šok na Ukrajine: Exšéfa parlamentu Parubého (†54) zastrelili ôsmimi ranami! Polícia hovorí o ruskej stope
Zahraničné

Prominenti

Igor Kmeťo ml.
Igora Kmeťa ml. OKRADLI na párty: Prsty v tom má tato NEZNÁMA KRÁSKA! Spoznávate ju?
Domáci prominenti
Major Maisner jedol muchy
Major Maisner jedol muchy a bavil svet: Pre chorobu prišiel o časť chrbtice a hlas
Osobnosti
Slovenský umelecký svet v
Slovenský umelecký svet v SMÚTKU: Zomrela dlhoročná členka divadla... Pôsobila tam 40 rokov!
Domáci prominenti
MEGA HANBA slávneho speváka:
MEGA HANBA slávneho speváka: Polícia ho OPITÉHO ťahala z pódia... Priznal veľké problémy!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO UNIKÁTNY objav vedcov: Nový
UNIKÁTNY objav vedcov: Nový druh krokodíla bol desivejší, než sa čakalo! Strach spôsoboval aj dinosaurom
Zaujímavosti
Známe pralinky v problémoch:
Známe pralinky v problémoch: Mozartove gule nevytvoril Fürst, ale zabudnutý cukrár! Rodiny zvažujú právne kroky
Zaujímavosti
Dlhý a zdravý život:
Dlhý a zdravý život: TIETO potraviny jedzte pre zdravé SRDCE
vysetrenie.sk
FOTO Tragédia pri jazere: Otec
Tragédia pri jazere: Otec sa utopil pri dokazovaní viery, matka v BLUDOCH zabila syna a ohrozila ďalšie deti!
Zaujímavosti

Dobré správy

Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce

Ekonomika

Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)

Šport

Kritizovaná olympijská víťazka odhodlaná bojovať: Na MS chce štartovať bez genetického testu
Kritizovaná olympijská víťazka odhodlaná bojovať: Na MS chce štartovať bez genetického testu
Box
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
VIDEO Zápas Sabalenkovej zatienili zásnuby v hľadisku: Reakcia svetovej jednotky baví internet
Ženy
FOTO Škriniarovci privítali špeciálnu posilu z PSG: Som veľmi šťastný, že som tu
FOTO Škriniarovci privítali špeciálnu posilu z PSG: Som veľmi šťastný, že som tu
Ostatné
Slovenský talent žiari aj na US Open: Mia Pohánková bude bojovať už o štvrťfinále
Slovenský talent žiari aj na US Open: Mia Pohánková bude bojovať už o štvrťfinále
US Open

Auto-moto

Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Naháňate sa neustále za dream job? 5 dôvodov, prečo sa to príliš preceňuje
Hľadám prácu
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy

Technológie

September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
September na Netflixe začína brutálne. Tieto filmy a seriály si nenechaj ujsť
Filmy a seriály
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
POZOR! Máš Gmail účet? Hackeri spustili nový telefonický podvod, takto sa ťa snažia pripraviť o heslo
Bezpečnosť
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
WhatsApp mal závažnú chybu, ktorá umožňovala ukradnúť tvoj obsah správ. Hackeri útočili tri mesiace potichu
Aplikácie a hry
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Huawei dokázal nemožné. Americké sankcie z neho spravili konkurenciu pre Google
Huawei

Bývanie

20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova

Pre kutilov

Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú najväčšiu šancu nájsť lásku ešte tento rok: Našli ste sa medzi nimi?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú najväčšiu šancu nájsť lásku ešte tento rok: Našli ste sa medzi nimi?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin spolu
Zahraničné
Expert prehovoril o stretnutí vládcov v Číne: Nové usporiadanie sveta! Chcú ukončiť dominanciu USA
Slovák v Nemecku má
Zahraničné
Slovák v Nemecku má problém: Zadržala ho polícia! 40-krát trestaný muž mal u seba nečakaný úlovok
Šok na Ukrajine: Exšéfa
Zahraničné
Šok na Ukrajine: Exšéfa parlamentu Parubého (†54) zastrelili ôsmimi ranami! Polícia hovorí o ruskej stope
Donald Trump
Zahraničné
Summit na Aljaške zmeny nepriniesol, Trump to povedal na rovinu: Možno len chcú HLÚPO ďalej bojovať!

Ďalšie zo Zoznamu