UNIKÁTNY objav vedcov: Nový druh krokodíla bol desivejší, než sa čakalo! Strach spôsoboval aj dinosaurom

BUENOS AIRES - Vedci objavili v odľahlej časti argentínskej Patagónie fosiliu krokodíla pomenovaného Kostensuchus antrox, ktorý mal viac ako 50 zubov veľkých ako mal Tyrannosaurus rex, a pred asi 70 miliónmi rokov lovil dinosaurov. S odvolaním sa na štúdiu o tom napísal web magazínu National Geographic (NG).
Na začiatku marca 2020 sa paleontológovia z prírodovedného múzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires, Fernando Novas a Marcelo Isasi, vydali do skalného útvaru Chorrillo, aby hľadali kosti dinosaurov a iných pravekých tvorov. Na Isasiho sa usmialo šťastie na sklonku prvého dňa, keď v skale objavil čierne kosti. V skutočnosti to bola lebka so zubami, neďaleko nich bola ešte čiastočná kostra plaza bez zadných končatín a chvosta. "Bol to úžasný, neuveriteľný a nezabudnuteľný moment!" povedal Isasi.
Nový druh bol pomenovaný podľa patagónskeho vetra, ktorý je v domorodom jazyku známy ako Kosten, a egyptského boha s krokodílou hlavou, v gréčtine Souchos. Atrox potom znamená divoký alebo tvrdý, napísal web DW.
Objav dokonale zachovanej lebky
"Tento vyhynutý druh krokodíla bol hypermäsožravec, čo znamená, že sa živil výlučne mäsom. Bol to ale tiež špičkový predátor s kužeľovitými a nožovitými zubami, ktoré sa dajú porovnať s tými od T-rexa. Vďaka svojim mohutným čelistným svalom, ktoré boli ako stvorené na trhanie mäsa, mohol krokodíl korisť jediným kúsnutím rozlomiť na dve časti," povedal paleontológ a prieskumník NG Diego Pol, ktorý pomohol objaviť nový druh.
Pol s kolegami z buenosaireského múzea a s výskumníkmi z Brazílie a Japonska tento týždeň opísal dokonale zachovanú lebku aj čiastočnú kostru nového druhu, ktorý meral 3,5 metra a vážil asi 250 kilogramov. V tlame mal 50 ostrých a pílovitých zubov a namiesto objavu naznačuje, že sa mu v období druhohornej kriedy darilo na súši aj vo vysokých zemepisných šírkach v teplom a vlhkom prostredí.
Vyhynul pred 66 miliónmi rokov
Hoci je menší ako dnešná najväčšia krokodílka a aligátori, kostensuchus mohol mať dlhšie a vzpriamenejšie končatiny ako jeho moderné náprotivky, čo mu podľa vedcov pomáhalo loviť korisť na súši, vrátane malých a stredne veľkých bylinožravých dinosaurov. Zadné končatiny objavené neboli, takže nemožno s určitosťou určiť, či boli roztiahnuté do strán alebo vzpriamené. Objavený krokodílovitý druh patrí do vyhynutej čeľade peirosauridov, ktorí boli vzdialenými príbuznými moderných krokodílov, aligátorov, gaviálov a kajmanov, nie ale ich priamymi predkami. Kostensuchus, ktorý je jedným z najlepšie zachovaných zástupcov peirosauridov, vyhynul pred 66 miliónmi rokov.