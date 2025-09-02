Chlapec v šoku: Rozplakal sa, keď zistil pravdu o Trumpovi! VIDEO baví milióny

USA - Na TikToku sa objavilo video, ktoré rozosmialo aj pobavilo milióny ľudí. Malý Andy sa v ňom rozplače po tom, čo mu mama potvrdí, že Donald Trump nie je len postava z televízie, ale skutočný človek.
Klip, ktorý zverejnila Annabelle Perezová, si pozrelo už viac než 13,6 milióna používateľov a zdieľaný bol vyše miliónkrát. Na otázku mamy: „Andy, čo sa deje?“ chlapec odpovedá: „Je Donald Trump naozajstný?“ Keď dostane kladnú odpoveď, nasleduje plač, ktorý pobavil internet a vyvolal vlnu reakcií. Pod videom pribudlo takmer 30-tisíc komentárov. Niektorí sledovatelia písali, že chlapca chápu: „Mám rovnakú reakciu, kamarát,“ zaznelo v diskusii. Ďalší dodal: „Aj ja, aj ja.“
Rodičia sa podelili o podobné zážitky
Rodičia sa začali deliť o podobné zážitky so svojimi deťmi. Jedna mama spomenula, že jej sedemročný syn sa pri Trumpovom zvolení rozplakal, lebo sa obával, že „nahradí Sochu slobody sochou samého seba“. Iný rodič napísal, že jeho päťročný syn bez váhania odpovedal: „Áno, to je najhorší človek na svete.“
Objavili sa aj odľahčené poznámky. Jeden z komentujúcich napríklad tvrdil, že jeho dieťa je stále presvedčené, že prezidentom je speváčka Chappell Roanová, a túto „ilúziu“ mu nechce pokaziť.