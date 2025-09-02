Bolí vás zub a odkladáte návštevu zubára? OKAMŽITE ho napravte! Váš život môže byť v ohrození

BRATISLAVA - Bolesť zubov si mnohí ľudia spájajú len s nepríjemnosťou, ktorú netreba brať vážne. V skutočnosti však môže prerásť do závažných zdravotných komplikácií a v krajnom prípade dokonca ohroziť život. Preto je rozhodujúce neodkladať návštevu odborníka
Bolestivý zub môže byť varovným signálom, že v tele nie je všetko v poriadku. Zo zdanlivo drobného problému sa totiž môže vyvinúť vážna zdravotná komplikácia s potenciálne tragickými následkami, upozorňuje Nový Čas. Jedným z prvých rizík, ktoré bolesť zuba prináša, je infekcia ďasna alebo zubného lôžka. Tú vyvolávajú baktérie zo zubného kazu a neraz vedie k zápalu sprevádzanému opuchom, krvácaním a nepríjemným zápachom z úst.
Neliečený problém navyše zvyšuje riziko infarktu
Ak sa zápal zuba nelieči, môže sa rozšíriť až do čeľuste, čo spôsobuje výrazné bolesti, opuch tváre a v závažných prípadoch dokonca stratu zuba. Niekedy prerastie aj do zápalu prínosových dutín, tzv. sinusitídy. Mnohí si neuvedomujú, že aj zdanlivo obyčajná bolesť zuba môže byť životu nebezpečná – infekcia sa totiž môže rozšíriť po celom tele a vyvolať sepsu, teda otravu krvi. Neliečený problém navyše zvyšuje riziko infarktu, keďže baktérie sa môžu krvou dostať až do srdca.
Ľudská krutosť nepozná hraníc: Majiteľka reštaurácie sa stala terčom útoku, VIDEO jej prinieslo obrovskú podporu
Pretrvávajúca bolesť zuba môže postupne spôsobiť vyčerpanie, oslabiť obranyschopnosť organizmu a vyvolať celkový pocit slabosti. Preto je dôležité neodkladať návštevu zubára, najmä ak sa objaví opuch tváre alebo ďasna, zvýšená teplota, únava, nepríjemný zápach z úst či chuť hnisu v ústach.