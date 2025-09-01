Známe pralinky v problémoch: Mozartove gule nevytvoril Fürst, ale zabudnutý cukrár! Rodiny zvažujú právne kroky

SALZBURG - V Rakúsku by mohol vypuknúť nový spor o autorstvo slávnych čokoládových praliniek Mozartovej gule (Mozartkugeln). Historik Gerhard Ammerer, ktorý o pralinkách píše knihu, tvrdí, že našiel v archíve inzerát, ktorý spochybňuje, že ako prvý ich vytvoril cukrár Paul Fürst, píše agentúra APA.
Iba cukráreň Fürst v Salzburgu môže používať názov Original Salzburger Mozartkugeln a dodnes sa tu tieto pralinky vyrábajú ručne podľa pôvodného receptu. Cukráreň sa chváli tým, že cukrovinku pomenovanú na počesť hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta ako prvú vytvoril cukrár Paul Fürst v roku 1890.
Inzerát hovorí niečo iné, tvrdí historik
Ammerer uviedol, že v denníku Die Presse z 3. februára 1881 objavil inzerát, podľa ktorého už vtedy podobné sladkosti ručne vyrábal cukrár R. Baumann, ktorého obchod bol predchodcom dnešnej cukrárne Holzermayr. Podľa Ammerera je preto nutné prehodnotiť doterajšiu legendu o vynálezcovi. Rodina zakladateľa cukrárne Holzermayr denníku Die Presse povedala, že zvažuje právne kroky a konzultuje situáciu s odborníkom na ochranné známky. Martin Fürst, súčasný majiteľ rovnomennej cukrárne, trvá na tom, že jeho predok vytvoril originálnu verziu, ktorá bola následne kopírovaná.
Spor okolo Mozartových gúľ by nebol nič nové. V roku 2017 napríklad najvyšší rakúsky súd zakázal inej firme ponúkať sladkosti vo veľmi podobnom balení, ktoré sa príliš podobalo baleniu cukrárne Fürst. Mozartove gule majú tvar guľôčky a vyrábajú sa z pistáciového marcipánu a nugátu obaleného v čokoláde. Popri originálnych Mozartových guliach z cukrárne Fürst sa dnes predávajú po celom svete aj priemyselne vyrábané varianty od rôznych firiem. Typickým znakom je strieborná alebo zlatá fólia s portrétom Mozarta.