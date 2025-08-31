BIZARNÝ prípad v nemocnici: Senior skončil na pohotovosti so žiarovkou uviaznutou v análnom otvore!

LECCE - Na pohotovosť v talianskom meste Lecce priviezli 85-ročného muža s nezvyčajným a nebezpečným problémom – v jeho konečníku uviazla žiarovka. Ako sa mu tam tento predmet dostal?
Starčekovi sa rýchlo zhoršil zdravotný stav po tom, čo ho jeho dcéra našla v silných bolestiach a s masívnym krvácaním. Privolaní záchranári následne objavili v jeho anorektálnej oblasti cudzí predmet a okamžite ho previezli do nemocnice Vito Fazzi.
Muž sa snažil predmet vytiahnuť skrutkovačom
Lekári tam zostali v šoku. U pacienta objavili klasickú žiarovku. Muž sa nepriznal, ako sa tam predmet dostal, no priznal, že sa ho snažil vytiahnuť skrutkovačom. Tým si spôsobil poranenia črevnej sliznice a zvýšil riziko vážnych komplikácií, vrátane infekcie, perforácie či sepsy. Incident sa odohral v utorok ráno 19. augusta, informuje na svojom webe needtoknow. Pod sedáciou absolvoval pacient endoskopický zákrok, pri ktorom lekári opatrne vytiahli žiarovku pomocou chirurgických klieští. Zariadenie zostalo, na prekvapenie všetkých, celé a nepoškodené.
Muž bol následne presunutý na oddelenie všeobecnej chirurgie na ďalšie pozorovanie, a to vzhľadom na jeho vysoký vek a drobné poranenia spôsobené neodborným zásahom. Hoci dôvody bizarného prípadu zostávajú nejasné, lekári nevylučujú, že mohlo ísť o nepodarený erotický experiment. Podľa miestnych médií sa však muž momentálne zotavuje a jeho stav je stabilizovaný.