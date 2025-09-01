Školský rok sa začína, politici otvorili svoje rodinné ALBUMY: Neuveríte, ako vyzerala táto dvojica ministrov!

BRATISLAVA - Školský rok sa dnes po dvojmesačných letných prázdninách začína a žiaci sa opäť vracajú do škôl. Tento rok si pri tejto príležitosti dvojica ministrov rozhodla pripomenúť vlastné životné začiatky a verejnosti sa ukázali ako mladíci spred dvadsiatich a viac rokov. Ich výrazy tváre hovoria za všetko, no mali k tomu čo povedať. Takto vyzerali ministri Tomáš Drucker a Samuel Migaľ počas školských čias.
V rodine Migaľovcov nie je žiadnym tajomstvom, že sa hlava rodiny v mladosti aktívne angažovala pri folklórnych slávnostiach a navštevovala viaceré krúžky tohto charakteru. Migaľ si na svoje dospievanie zaspomínal pri nedávnom Slovenskom dni kroja. "Ako mladý som si kroj obliekal pravidelne. Dlhé roky som tancoval vo folklórnych súboroch Vranovčan, Stražčan či Poľana. Každý kroj, ktorý som si obliekol, mi pripomínal mojich starých rodičov. Kroj vždy v sebe niesol nesmierne bohaté tradície. Ale aj skutočnosť, že piesne a tance si naši predkovia vedeli vytvoriť bez AI, či iných technológií," spomína minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Pri tejto príležitosti zdieľal aj fotografiu spred viac ako dvoch dekád, kde tancuje na jednom z takýchto podujatí.
Drucker zašiel ešte hlbšie do histórie
"Keď som pred 41 rokmi nastúpil ako prvák do základnej školy, bol som, ako všetky deti, plný očakávania. Dnes viem, že na škole záleží oveľa viac, než som si vtedy ako malý chlapec myslel. Podobne je to aj s učením po novom. Pre niektoré školy je to novinka, do ktorej práve vstupujú, pre iné už skúsenosť, ktorá funguje," spomínal aj minister školstva Drucker z Hlasu-SD.
"Všetkým deťom, žiakom, učiteľkám, učiteľom, našim odborným aj ostatným zamestnancom prajem úspešný a šťastný nový školský rok!" zaželal minister budúcim prvákom a ostatným školákom.
K dvojici sa neskôr pripojil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý tiež zaželal školákom do nového školského roka len to najlepšie.