Iránsky prezident vyzval po brutálne potlačených nepokojoch na zahojenie rán

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyzval na „zahojenie rán“ po krvavých nepokojoch, ktoré vypukli v krajine na prelome rokov. „Boli to trpké rany, ale mali by sa zahojiť a neprerásť do infekcie,“ vyhlásil v stredu večer na slávnostnom odovzdávaní cien na filmovom festivale Fajr. Informuje správa agentúry DPA.
Prezident súčasne zdôraznil, že teraz sa musia pozerať dopredu a zmieriť sa, namiesto toho, aby naďalej medzi sebou bojovali a ponechali krajinu „zahraničným nepriateľom“. „Ani ja sám už nemôžem v noci spať a som týmto vývojom veľmi zarmútený,“ povedal Pezeškiján podľa tlačovej agentúry ISNA. Jeho slová sa však v sále Wahdat v hlavnom meste Teherán stretli len so zdržanlivým potleskom. Niektorí umelci a držitelia cien slávnostný ceremoniál na znak solidarity s obeťami nepokojov bojkotovali, napísala DPA.
Na základe údajov iránskych úradov prišlo počas nepokojov o život vyše 3000 ľudí. Americká Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) ale vo svojej najnovšej správe hovorí o viac ako 7000 obetiach. Nemecká tlačová agentúra v tejto súvislosti uviedla, že stanice vysielajúce v perzskom jazyku v zahraničí tvrdia, že pri stretoch zahynuli desiatky tisíc ľudí, ktorých mali brutálne zabiť bezpečnostné sily. Iránska vláda tieto čísla popiera argumentujúc, že medzi protestujúcimi boli zahraniční žoldnieri a teroristi.
Masové protesty vypukli v Iráne
Masové protesty vypukli v Iráne vlani koncom decembra pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu a rýchlo sa rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas noci z 8. a na 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim. Celonárodné nepokoje síce ustúpili, ale situácia v Iráne zostáva mimoriadne napätá, pripomenula DPA.