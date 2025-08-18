Experti radia: Neuveríte, čo priťahuje komáre! 5 šokujúcich faktov, ktoré musíte vedieť

BRATISLAVA – Malé a tiché stvorenia, ktoré vedia znepríjemniť letný podvečer pozná každý z nás. Odborník Timothy C. Winegard predstavil niekoľko jednoduchých spôsobov ako znížiť pravdepodobnosť, že sa stanete ich cieľom.
Hoci sú niektorí ľudia pre komáre atraktívnejší ako iní, dobrou správou zostáva, že stále existujú spôsoby ako tomu zabrániť. Portál CNN Prima News informoval o piatich jednoduchých tipoch. Podľa autora Timothyho C. Winegarda je komár najväčším zabijakom ľudstva za celý čas našej existencie. Tento nenápadný a malý tvor má každoročne na svedomí viac ako milión životov a to najmä z dôvodu prenosu smrteľných chorôb, ako je malária, vírus Zika, horúčka dengue, žltá zimnica, chikungunya či západonílska horúčka.
Týchto päť tipov vám zaručene pomôže držať si komáre ďalej od tela:
- Obmedzte alkohol – po konzumácii alkoholu stúpa telesná teplota a práve komáre intenzívne priťahuje. Telesnú teplotu vnímajú ako akýsi infračervený signál. Ak sa teda plánujete vyhnúť štípancom, namiesto poháru vína siahnite po vode či nealkoholickom nápoji.
- Zostaňte v pokoji – komáre dokážu zachytiť oxid uhličitý, ktorý vydychujete aj na desiatky metrov. Zvýšená námaha, ťažké dýchanie či športovanie nás robia pre ne atraktívnejšími. Aj v tomto prípade platí, že komáre detekujú vašu tepelnú stopu a preto odborníci odporúčajú udržať sa „v chlade“.
- Medzi jedno zo základných pravidiel patrí aj použitie repelentu. Ak však v tomto prípade chcete byť dôsledný, je potrebné myslieť na jeho rovnomerné použitie. Ľudia často vynechávajú oblasti ako zadná strana nôh a komáre to veľmi radi využijú. Účinný je aj prírodný repelent – olej z citrónového eukalyptu.
- Zbavte sa stojatej vody – komáre sa rozmnožujú vo vode a stačí im na to aj malé množstvo. Rizikom sú preto kvetináče, vedrá, staré pneumatiky, ale aj obyčajné viečko od fľaše. Ak odstránite tieto liahniská, výrazne viete ovplyvniť počet komárov vo vašom okolí.
- Menej kozmetiky – prekvapivo sa podľa odborníkov zdá, že prirodzený pach kože je pre komáre menej príťažlivý ako vôňa parfému, či deodorantu. Vyhnite sa preto výrazným kozmetickým výrobkom. Zaujímavosťou ale zostáva, že baktérie v oblasti nôh môžu naopak hmyz prilákať a nepríjemné štípance vám tak pribudnú napríklad v okolí členkov.
Výskumy naznačujú, že krvná skupina ovplyvňuje pravdepodobnosť uštipnutia. Ľudia so skupinou 0 sú cieľom komárov približne dvakrát častejšie ako tí so skupinou A. Samozrejme krvnú skupinu neovplyvníme, no vedomosť o tomto riziku môže byť pre vás užitočná.