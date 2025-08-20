Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb hlási rekord epidémií z komárov: Viní zmenu klímy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTOKHOLM - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tento rok na kontinente zaznamenalo rekordný počet epidémií chorôb prenášaných komármi, ako sú chikungunya či vírus západonílskej horúčky. Podľa ECDC k tomuto vzostupu prispieva zmena klímy, čím zároveň vzniká tzv. nový normál. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa ECDC Európa čelí dlhším a intenzívnejším obdobiam, keď dochádza k prenosu chorôb prostredníctvom komárov. ECDC objasnilo, že tento posun je spôsobený klimatickými a environmentálnymi faktormi, ako sú rastúce teploty, dlhšie letá, miernejšie zimy a zmeny v zrážkových vzoroch. „Ide o podmienky, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre množenie komárov a šírenie vírusov,“ uviedlo ECDC vo vyhlásení. „Európa vstupuje do novej fázy, keď sa dlhší, rozšírenejší a intenzívnejší prenos chorôb prenášaných komármi stáva novým normálom,“ konštatovala riaditeľka ECDC Pamela Rendiová-Wagnerová.

Komár tigrovaný (Aedes albopictus), ktorý môže prenášať vírus chikungunya, sa podľa ECDC už stabilne vyskytuje v 16 európskych krajinách a 369 regiónoch, pričom ešte pred desiatimi rokmi to bolo len 114 regiónov. Európa doteraz v roku 2025 zaznamenala 27 epidémií chikungunye – čo je nový rekord. Prvýkrát bol prenos tejto nákazy hlásený aj vo francúzskom Alsasku, čo je podľa ECDC výnimočný výskyt v tejto zemepisnej šírke, poukazujúci na pokračujúce šírenie rizika smerom na sever. K 13. augustu nahlásilo osem európskych krajín spolu 335 prípadov nákazy vírusom západonílskej horúčky vzniknutých priamym prenosom v Európe a 19 úmrtí. Najviac postihnuté je Taliansko s 274 infikovanými.

Céline Gossnerová, vedúca oddelenia pre choroby prenášané potravinami, vodou, vektormi a zoonózami v ECDC, upozornila na pravdepodobný nárast takýchto ochorení v budúcnosti a zdôraznila dôležitosť prevencie, „a to prostredníctvom koordinovaných opatrení verejného zdravotníctva aj individuálnej ochrany“. ECDC preto vyzvalo obyvateľov zasiahnutých oblastí, aby sa chránili pred uštipnutím komármi používaním repelentov, oblečením s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami, ako aj inštalovaním sieťok na okná a používaním moskytiér.

Viac o téme: ChorobyKomár RekordPrenášačEurópske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Experti radia: Neuveríte, čo
Experti radia: Neuveríte, čo priťahuje komáre! 5 šokujúcich faktov, ktoré musíte vedieť
Zaujímavosti
FOTO V americkom Colorade sa
Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti
FOTO Infektológ Sabaka: Nákazy, ktoré
Infektológ Sabaka: Nákazy, ktoré boli kedysi ďaleko, sú už za rohom. Dokonca aj na Slovensku
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ferencová nakrúcala v INOM jazyku, má to však výhodu: To by si v inom filme nemohla dovoliť
Ferencová nakrúcala v INOM jazyku, má to však výhodu: To by si v inom filme nemohla dovoliť
Prominenti
Hráč Slovana Rahim Ibrahim pred zápasom EL: Vážim si spätnú väzbu a slová od trénera Weissa
Hráč Slovana Rahim Ibrahim pred zápasom EL: Vážim si spätnú väzbu a slová od trénera Weissa
Futbal
Promócia študentov Detskej univerzity Komenského
Promócia študentov Detskej univerzity Komenského
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Pri dopravnej nehode
AKTUÁLNE Pri dopravnej nehode motocykla s bagrom na Orave došlo k zraneniu
Domáce
Július Jakab
Opozičné hnutie Slovensko odmieta zníženie počtu krajov: Návrh SNS označuje za populistické výkriky
Domáce
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Policajti priamo v lese zadržali mužov pri krádeži dreva pri Košiciach: Hrozí im trestné stíhanie
Policajti priamo v lese zadržali mužov pri krádeži dreva pri Košiciach: Hrozí im trestné stíhanie
Košice

Zahraničné

Európske centrum pre prevenciu
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb hlási rekord epidémií z komárov: Viní zmenu klímy
Zahraničné
Takto sa tvárila talianska
Prekvapivé DETAILY počas rokovaní v Bielom dome: TERČOM sa stali reakcie TEJTO političky, sedela hneď vedľa Trumpa!
Zahraničné
Daniel zverejnil fotky hotela:
Daniel zverejnil fotky hotela: Sníval som o dovolenke snov, ale toto je nočná mora
dromedar.sk
Izraelskí vojaci kontrolujú totožnosť
Nemecko odmieta eskaláciu izraelskej operácie v Pásme Gazy: Jordánsko varuje pred zničením mierových vyhliadok
Zahraničné

Prominenti

Film Pod parou
Ferencová nakrúcala v INOM jazyku, má to však výhodu: To by si v hociktorom filme nemohla dovoliť
Domáci prominenti
FOTO Kavaschová ukázala NOVÉ TELO:
Kavaschová ukázala NOVÉ TELO: Neuveríte, koľko KÍL schudla! FOTO ako dôkaz
Domáci prominenti
Holly Madison, Hugh Hefner,
SEXI milenka (40) Hugha Hefnera: O 15 rokov neskôr a s 15 kilami NAVYŠE... Aha, ako DNES vyzerá!
Zahraniční prominenti
FOTO Holubová sa pochválila fotkou
Holubová sa pochválila fotkou V PLAVKÁCH: Na takomto TELE opäť MAKÁM!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce slová experta: TOTO
Šokujúce slová experta: TOTO by sa stalo s tvojím telom po výbuchu atómovej bomby!
Zaujímavosti
Škandál na súde: Prestížny
Škandál na súde: Prestížny právnik bol prichytený pri používaní vymyslených rozsudkov, pomáhal si s AI!
Zaujímavosti
Tip na výlet s
Tip na výlet s deťmi: Vyhliadkové plavby vám ukážu krásy Slovenska
dromedar.sk
Šokujúce VIDEO: Žena našla
Šokujúce VIDEO: Žena našla medveďa priamo na svojej záhrade, TOTO správanie ale nečakala!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce

Ekonomika

Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Bajzík:
Bajzík: "Ropný úsmev" môže skončiť slzami! Čo sa deje na trhu s ropou? (komentár)
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!

Šport

Slovan na ťahu, aby vrátil dôveru ľuďom a vedeniu: Prezradil, čo zmení pred prvým zápasom o postup
Slovan na ťahu, aby vrátil dôveru ľuďom a vedeniu: Prezradil, čo zmení pred prvým zápasom o postup
Európska liga
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
WTA
Niet času na smútok: Európska liga je pre Slovan motiváciou, túži po mohutnej podpore tribún
Niet času na smútok: Európska liga je pre Slovan motiváciou, túži po mohutnej podpore tribún
Európska liga
Fenomenálny kanonier Liverpoolu: Salah to dokázal ako prvý futbalista v histórii
Fenomenálny kanonier Liverpoolu: Salah to dokázal ako prvý futbalista v histórii
Premier League

Auto-moto

Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo milionári majú veľké knižnice a bežní ľudia kupujú veľké televízory? Pravda, ktorá vás môže prekvapiť
Prečo milionári majú veľké knižnice a bežní ľudia kupujú veľké televízory? Pravda, ktorá vás môže prekvapiť
Motivácia a inšpirácia
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov

Technológie

Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
Aplikácie a hry
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Bezpečnosť
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Armádne technológie
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Návody

Bývanie

Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!

Pre kutilov

Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako zistiť, či je ON ten pravý alebo len prechodná kapitola: Vďaka týmto trom veciam to odhalíte
Partnerské vzťahy
Ako zistiť, či je ON ten pravý alebo len prechodná kapitola: Vďaka týmto trom veciam to odhalíte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
O pár hodín vypukne
Domáce
O pár hodín vypukne peklo! Na Slovensko sa ženie ochladenie: Pripravte sa na dážď, teploty pôjdu prudko dolu
Ďalší útok medveďa na
Domáce
Ďalší útok medveďa na Liptove: Zviera malo vážne zraniť hotelového hosťa! Na mieste je zásahový tím
Takto sa tvárila talianska
Zahraničné
Prekvapivé DETAILY počas rokovaní v Bielom dome: TERČOM sa stali reakcie TEJTO političky, sedela hneď vedľa Trumpa!
Hasiči, polícia aj záchranári
Domáce
Na povrch vyplávali ďalšie DETAILY vraždy v Ružinove: Otec zúfalo búchal na dvere, matka zatiaľ sedela v bare!

Ďalšie zo Zoznamu