Nebezpečný komár tigrovaný útočí v Bratislave! Prenáša desiatky vírusov, v TÝCHTO lokalitách si dávajte POZOR!

BRATISLAVA - Invázny komár tigrovaný sa v Bratislave stále drží a práve teraz vrcholí jeho aktivita. Najviac ho hlásia z Ružinova, no objavuje sa aj v ďalších častiach mesta. Tento malý, ale nebezpečný hmyz môže prenášať až 22 rôznych vírusov vrátane tropických chorôb.
Výskyt invázneho komára tigrovaného pretrváva v Bratislave v mestskej časti Ružinov, konkrétne v okolí Martinského cintorína, celého Prievozu aj v okolí Zvolenskej ulice. V aktuálnom období dosahuje tento druh vrchol svojej aktivity, ktorý bude pretrvávať približne do konca septembra.
„Tento rok sme realizovali monitoring komárov tigrovaných v lokalitách, ktoré boli nahlásené verejnosťou prostredníctvom medzinárodnej aplikácie Mosquito alert,“ priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Dodal, že na základe hlásení verejnosti preverujú možný výskyt vo Vajnoroch, okolie Východnej ulice, v Novom Meste v okolí Tupého ulice, v Petržalke na Holíčskej ulici a vo Vrakuni pri lesoparku.
archívne video
Komár tigrovaný môže prenášať 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikungunya, Zika alebo žltá zimnica. Tento druh je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy. Jeho výskyt tak podľa Bublu neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení.
„O prenose ochorení nemáme k dnešnému dňu vedomosť. Sme v kontakte s Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý sme požiadali, aby nás v prípade takýchto skutočností urýchlene informoval,“ povedal hovorca. Doplnil, že na základe informácií od regionálneho úradu verejného zdravotníctva neevidujú prípady výskytu infekčných ochorení u obyvateľov, ktoré by mohli byť prenesené týmto druhom komára v Bratislave.