Hrôza na dovolenke: Cudzinec sa vkradol do izby a obchytkával spiacu ženu, manžel spal vedľa!

MALORKA – Dovolenka sa pre mladú turistku zmenila hotový horor. Keď sa uprostred noci prebudila, zistila, že ju po nohe hladí cudzinec.

Muž sa do hotelovej izby údajne vkradol cez balkón. O incidente, ku ktorému došlo 11. augusta v hoteli Playa de Palma informoval portál Express.co.uk. Úchylnému cudzincovi dokonca v konaní neprekážal ani jej manžel, ktorý spal vedľa nej.

Votrelca sa podarilo dostať von z izby až po tom, čo sa na krik zobudil jej manžel. Manželský pár upozornil personál recepcie, ktorý kontaktoval políciu. V susednej izbe sa skrýval 23-ročný Nemec, neželaný hosť v spálni mladých turistov.

Podľa polície si nepamätal ako sa tam dostal ani to, že hladkal ženu po nohe. Polícia potvrdila ale skutočnosť, že terasy oboch izieb oddeľovala iba malá priečka, ktorou sa muž dostal do vedľajšej spálne. Muž bol zatknutý pre podozrenie zo sexuálneho napadnutia a nezákonného vstupu.

Malorka v posledným mesiacoch zaznamenáva úbytok turistov. Dôvodom majú byť protesty proti nadmernému turizmu, pričom domáci neváhali skandovať heslá ako „turisti choďte domov“. Zdá sa teda, že protestujúci a miestni dosiahli čo chceli. Malorka v tomto roku zaznamenala najhoršie leto od obdobia spred pandémie.

