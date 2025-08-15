VÝBUCH v centre New Yorku: Manhattan pohltil čierny dym! Na TOMTO mieste vypukol POŽIAR, zasahuje najmenej 100 hasičov

NEW YORK – Verejnosť, ktorá sa v dnešných hodinách zdržiava v centre New Yorku, zažila obrovský šok. Jeden z obytných domov po veľkom výbuchu pohltili plamene. Následne sa do priestoru v smere vetra začal šíriť hustý čierny dym. Na mieste zasahuje najmenej 100 hasičov.
V piatok 15. augusta sa ulicami Manhattanu začal šíriť nepríjemný hustý čierny dym. Zdrojom tohto nešťastia boli plamene, ktoré zachvátili jeden z miestnych mrakodrapov. Ako píše NBC New York, ráno okolo 10:00 miestneho času bolo najprv bolo počuť silný výbuch.
Blízko Central Parku
Incident sa mal odohrať na Upper East Side (East 95th Street) neďaleko Central Parku medzi First a Second Avenue. Plamene zachvátili 7-poschodový obytný dom. Do týchto chvíľ nie je jasné, čo výbuch spôsobilo. Na mieste zasahuje viac ako 100 hasičov a záchranárov.
Po sociálnych sieťach sa šíri množstvo videí tohto požiaru. Podľa záberov je evidentné, že oheň sa dostal až na strechu. V doterajšom priebehu neboli hlásené žiadne straty na životoch. Express píše, že správca budovy, ktorý sa v čase výbuchu nachádzal v suteréne, musel byť ošetrený pre ľahšie zranenia. Miestne úrady vydali odporúčanie, aby sa verejnosť tejto lokalite radšej vyhla.
"Práve som bol počas videohovoru svedkom výbuchu v New Yorku. Nikdy som nič podobné nezažil," uviedol jeden z vydesených komentujúcich. Ďalší napísal, že tesne predtým, ako sa objavil oheň, bolo počuť veľký výbuch. Zdrojom požiaru na streche mohol byť starý nábytok.