Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!

TANZÁNIA – Ismail Azizi (40) opisuje sériu nevysvetliteľných udalostí, ktoré popierajú lekársku logiku. V dokumente prezradil, že jeho „prvá smrť“ prišla po pracovnom úraze, keď ho lekári vyhlásili za mŕtveho a telo previezli do márnice. Kým sa pripravoval pohreb, nečakane vstal a odišiel. Svedkovia utekali v panike, presvedčení, že vidia ducha.
Druhýkrát ho pochovali zaživa po tom, čo údajne podľahol malárii. V rakve sa prebral a zistil, že žije – na hrôzu vlastnej rodiny. Potom prežil ťažkú autonehodu, po ktorej upadol do kómy, a dokonca aj smrteľné uštipnutie jedovatým hadom, po ktorom bol tri dni v márnici bez známok života, informoval Unilad.
Jeho piata „smrť“ nastala po páde do hlbokej jamy, no aj z toho sa dostal. Miestni však začali veriť, že má nadprirodzené schopnosti a je nebezpečným duchom či čarodejníkom. Šiesta skúsenosť bola najhoršia – dedinčania sa ho pokúsili upáliť zaživa. Aj keď v plameňoch stratil vedomie a utrpel ťažké popáleniny, v márnici sa opäť prebral.
„Ľudia si myslia, že som najmocnejší čarodejník v okolí. Po každom návrate z „druhej strany“ sa moje telo cítilo zvláštne. Od prvej smrti sa ma susedia boja, považujú ma za ducha,“ hovorí Azizi.
Dnes žije úplne sám, bez rodiny a priateľov. Miestni priznávajú, že sa ho boja vidieť – vraj utečú zakaždým, keď sa objaví. „Je desivé vidieť niekoho, o kom viete, že je mŕtvy, znovu kráčať medzi živými,“ povedal jeden z obyvateľov.
Azizi si spomína na chvíľu, keď sa prebral v márnici: „Cítil som chlad, ale bol som rád, že miestnosť nebola zamknutá. Ľudia na mňa pozerali v úplnom šoku.“