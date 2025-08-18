Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Po zmene liečby epilepsie upadla Nicola Hodgesová do kómy a lekári jej dávali len dvadsaťpercentnú šancu na prežitie. Skúsenosť blízka smrti však túto Britku veľmi zmenila. Napriek tomu sa nevzdáva a plánuje napísať knihu.

Tridsaťdvaročná žena z Veľkej Británie, ktorá upadla do kómy po zmene liečby epilepsie, tvrdí, že zažila to, čo je „na druhej strane života“. Nicola Hodgesová, ktorú priviezli do nemocnice William Harvey Hospital v Ashforde hovorí, že na druhej strane nie sú žiadne „perlové brány“. Podľa správy denníka Mirror bola napojená na 24-hodinovú dialýzu a upadla do kómy.

Jej rodina sa zhromaždila pri lôžku po tom, čo im lekári oznámili, že jej šance na prežitie sú veľmi nízke odhadované len na 20 percent. „Mojej rodine hovorili tie strašné slová, ktoré poznáme z medicínskych dokumentov, že lekári robia všetko, čo môžu. Všetci mi povedali, že ich to vydesilo na smrť a pochopili, aké vážne to bolo. Nečakali, že prežijem noc, ale našťastie som to zvládla. Rodinu upozornili, že ak sa prebudím, budem úplne iná. Toto nie je niečo, čo sa dá rýchlo prekonať,“ doplnila.

Svoju skúsenosť v kóme opísala ako zážitok blízky smrti, no nebol taký, ako si predstavovala alebo počula od iných. „Nebolo to ako v príbehoch, nevidela som žiadne biele brány. Nič som nevidela, len som cítila teplo a jantárové svetlo. Ale práve to mi dalo pocit, že po smrti predsa niečo musí byť a je to život alebo energia. Odtiaľ vznikla táto teória,“ vysvetlila Hodgesová. Keď sa nečakane prebudila z kómy, bola dezorientovaná a snažila sa pochopiť, čo zažila.

Jej zotavovanie však skomplikoval ďalší incident a o šesť mesiacov neskôr spadla na hlavu počas epileptického záchvatu. Pri páde utrpela štyri krvácania do mozgu. „Nebolo to niečo, čo by sa dalo napraviť zo dňa na deň. Jednoducho som sa zmenila. Najlepšie to viem opísať tak, že som mala pocit, akoby som mala hlavu v bavlne. Kedysi som bola rýchla, vtipná, duchaplná. Robila som veľa rôznych vecí a nikdy som nemala problém, ale potom som si zrazu nevedela spomenúť, aký je deň,“ povedala. Začala pociťovať pretrvávajúcu zmätenosť a rastúcu izoláciu.

Najviac ju desil pocit, že nemá kontrolu nad vlastnou mysľou, aj keď sa veľmi snažila. Dokonca aj rodinné oslavy sa pre ňu stali zdrojom úzkosti.  Pri spoločných večeriach často sedávala pri stole s dospelými, ale cítila sa stratená a nedokázala vnímať  rozhovory. To ju prinútilo cítiť sa nie hlúpo, ale bezmocne. Preto si radšej presadala k deťom, kde sa vedela zapojiť do debaty a cítila sa uvoľnenejšie, bez tlaku držať krok s rozhovormi dospelých.

Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť! Prečítajte si tiež

Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!

Jej život aj naďalej poznačujú zdravotné problémy ako migrény, precitlivenosť na podnety a záchvaty. Kvôli bezpečnosti nemôže žiť sama, preto býva u rodičov vo Folkestone. Život jej ešte viac skomplikovali rôzne nehody. Pád zo schodov ju pripravil o sluch a nepočuje na jedno ucho a počas záchvatu v bazéne sa takmer utopila. Napriek tomu sa odmieta vzdať. Vytvorila si zoznam cieľov, ktoré chce splniť pred štyridsiatkou. Jej najväčšou ambíciou je napísať knihu, aj napriek výzvam, ktoré jej prinieslo poranenie mozgu.

Viac o téme: EpilepsiaKlinická smrťŽivotná skúsenosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
Zaujímavosti
Rooseveltová nemocnica s poliklinikou
V Rooseveltovej nemocnici náhle ochorelo takmer 200 zamestnancov! Môže za to vysoko nákazlivý vírus
Domáce
Smrť ženy predávkovanej kofeínom
Smrť ženy predávkovanej kofeínom pripisujú pomalej zdravotnej pomoci
Zaujímavosti
FOTO Hrôza v nemocnici: Matke
Hrôza v nemocnici: Matke troch detí prestalo biť srdce! Na transplantáciu čakala šesť dlhých týždňov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Prominenti
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Muzikál retrospektívne prestavuje život Evity Perón, uviedol dramaturg muzikálu Evita Mário Drgoňa
Správy
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Minimálna mzda bude na budúci rok vo výške 915 eur, uviedol minister Erik Tomáš
Správy

Domáce správy

TEST žltých aviváží: Objavili
TEST žltých aviváží: Objavili sme nádhernú vôňu aj príliš drahý priemer
hashtag.sk
Koaličná rada nedospela k
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Domáce
Hrozivý nález v bratislavskej
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: V byte našli muža s otvorenou ranou brucha
Domáce
Alarmujúce čísla: Len tretina rodičov denne číta deťom! Pribúda malých nečitateľov
Alarmujúce čísla: Len tretina rodičov denne číta deťom! Pribúda malých nečitateľov
Banská Bystrica

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Trump privítal Zelenského v Bielom dome: Rokovania o mieri sa začínajú!
Zahraničné
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Zahraničné
Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Odvolací súd oficiálne rozhodol! Dodik bol odvolaný z funkcie prezidenta Republiky srbskej v Bosne
Zahraničné
Bojovníci Hamasu a Islamského
Zdroj z Hamasu tvrdí, že hnutie súhlasilo s návrhom na prímerie v Pásme Gazy
Zahraničné

Prominenti

Marius Borg Høiby
Kráľovská rodina v HANBE: Syn korunnej princeznej je OBVINENÝ z vyše 30 TRESTNÝCH ČINOV!
Zahraniční prominenti
Ladižinský je už PO
Ladižinský je už PO vážnej OPERÁCII: Prehovoril o DETAILOCH hospitalizácie... Brala ho ZÁCHRANKA!
Domáci prominenti
Muzikálový festival Jozefa Bednárika
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Domáci prominenti
Veronika Žilková
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Britka sa vrátila z
Britka sa vrátila z prahu smrti: Namiesto bielych brán ju čakal TENTO desivý zážitok!
Zaujímavosti
TOTO je najväčšia chyba,
TOTO je najväčšia chyba, ktorú v menopauze robíte: Skoncujte s ňou!
vysetrenie.sk
Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Premiér Fico prezradil ďalší postup!
Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Premiér Fico prezradil ďalší postup!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Je to definitívne: Minimálna mzda raketovo porastie o takmer 100 eur!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!
Motoristi pozor: Viaceré čerpačky na východe budú bez palív, pozrite si ich zoznam!

Šport

FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Ivanovičová pár týždňov po rozpade manželstva: Fanúšikom ukázala dokonalú postavu v plavkách
WTA
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal

Auto-moto

Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Odkladáte všetko na poslednú chvíľu? Týchto 7 tipov vám pomôže prestať
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov

Technológie

Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bill Gates mal znova pravdu. Jeho varovanie o ChatGPT-5 sa naplnilo
Bulvár
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Autá

Bývanie

Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax

Pre kutilov

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Partnerské vzťahy
Tajné fantázie podľa veku: Po tomto muži túžia, prezradili najväčie tajomstvá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump privítal Zelenského v Bielom dome: Rokovania o mieri sa začínajú!
Koaličná rada nedospela k
Domáce
Koaličná rada nedospela k dohode na konsolidačnom balíčku: Opatrenia sa majú dotknúť ľudí, firiem aj štátu
Putinovi sa nekontrolovateľne pohybovali
Zahraničné
Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami
Hrozivý nález v bratislavskej
Domáce
Hrozivý nález v bratislavskej Petržalke: V byte našli muža s otvorenou ranou brucha

Ďalšie zo Zoznamu