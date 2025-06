„Bolo to hrozné, keď som sa musel vrátiť.“ Ľudia, ktorí zažili posmrtný život, opisujú, prečo sa nevedia dočkať smrti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DETROIT / KALIFORNIA - Až 15 percent svetovej populácie zažilo stav klinickej smrti. Niektorí videli svetlo, iní raj, ďalší svojich zosnulých príbuzných. Viacerí sa však zhodujú: návrat späť bol bolestivý. O tom, čo ich čakalo po smrti a prečo sa im z neba nechcelo odísť, hovorili v podcaste „Outer Limits of Inner Truth Reborn“.

Až 15 percent svetovej populácie zažilo niečo, čo odborníci označujú ako zážitok blízky smrti, uviedol portál Daily Mail. Mnohí pritom hovoria, že sa ocitli v nebi, no nie každý sa chcel vrátiť späť. Skupina ľudí, ktorí prežili klinickú smrť, teraz otvorene rozpráva o tom, aké hrozné bolo byť násilne vytrhnutí z posmrtného sveta a vrátení späť do vlastného tela. Muž, ktorý takmer zomrel po predávkovaní výživovým doplnkom, pre britský portál Daily Mail opísal, ako sa už stihol cítiť ako doma v nebi, keď ho „proti jeho vôli“ vrátili späť na Zem.

Iní, vrátane muža, ktorého takmer zabil kamión, tvrdia, že počuli hlas, ktorý im povedal, že ešte neprišiel ich čas. Jeden z nich je však presvedčený, že sa vrátil zámerne, aby mohol na vlastnej koži zažiť negatívne emócie, ktoré v posmrtnom svete neexistujú. Nech už sa vrátili z vlastnej vôle, či proti nej, títo ľudia pokračujú v šírení svojich svedectiev o tom, čo nás čaká po smrti. Denník Daily Mail hovoril s viacerými z nich, ktorí zasvätili svoj život tomu, aby šírili posolstvá, ktoré si priniesli z onoho sveta a pomáhali ostatným viesť život, ktorý ich raz privedie do neba. No mnohí z týchto navrátilcov v sebe stále nosia vlastnú bolesť. Ich túžba vrátiť sa do neba, ktoré už raz zažili, ich totiž bude sprevádzať až do konca života.

Ich výpovede zazneli aj v májovej epizóde podcastu Outer Limits of Inner Truth Reborn. Moderátor Ryan McCormick povedal: „Hovoril som s viacerými ľuďmi, ktorí prežili silné zážitky blízke smrti, opisovali, ako sa dostali k svetlu alebo až do samotného posmrtného sveta, a potom boli proti svojej vôli vrátení späť do tela.“ Niektorí podľa neho strávili celé roky túžbou znova sa tam dostať a zároveň sa snažia šíriť poznanie, ktoré tam získali.

„Cítil som lásku aj v tráve“

Peter Bedard z Kalifornie zažil svoju klinickú smrť po tom, čo ho zrazil kamión. Opísal, ako jeho duša opustila telo ešte pred nárazom. Videl vlastné bezvládne telo a vedel, že zomrel, no zároveň pocítil silný príval života, keď vstúpil do rotujúceho tunela bieleho svetla smerom k nebu. V posmrtnom svete sa stretol s akýmsi sprievodcom, ktorý mu oznámil, že tam ešte nepatrí a vrátil ho späť do ťažko zraneného tela. Niekdajší tanečník roky trpel chronickými bolesťami a uvažoval aj o samovražde. Nakoniec si však uvedomil, že jeho čas ešte nenastal a začal pomáhať iným, najmä prostredníctvom hypnózy, ktorá lieči fyzické aj psychické bolesti.

V nebi ho vítal muž v bielom

Vincent Tolman mal podobný zážitok po predávkovaní výživovým doplnkom v reštauračných toaletách. V posmrtnom svete sa stretol s mužom v bielom, ktorý sa mu predstavil ako jeho sprievodca. Ukázal mu nebeský svet, ktorý v Tolmanovi vyvolal pocit lásky a naplnenia. „Cítil som spojenie s priestorom, s trávou a hoci to znie zvláštne, aj z nej som cítil lásku, pokoj a harmóniu,“ povedal. Dotkol sa kvetov, stromov, vody a mal pocit, akoby sa stával súčasťou dokonalého celku.

No práve vtedy mu sprievodca oznámil, že musí odísť. „Bude to ťažké, ale bude to stáť za to,“ povedal mu. Keď sa objali, Tolman pocítil, ako medzi nimi explodovala energia a v tom momente sa ocitol späť vo svojom tele. Počas jeho posmrtnej cesty bol tri dni v kóme. „Bolo to, akoby ma násilne vytrhli z neba a vrátili späť. Skutočne násilne,“ povedal. Po návrate sa cítil dezorientovaný a zmätený, no postupne sa z incidentu zotavil, oženil sa a dnes otvorene rozpráva o svojom zážitku. Dodáva, že sa neskutočne teší, kedy sa do neba vráti.

„Všetko, čo chcem, je vrátiť sa do svetla“

Andy Petro mal podobnú skúsenosť v roku 1955 počas školského výletu pri jazere v Detroite. Pri plávaní dostal kŕč a zostal uviaznutý v bahne. „Vystúpil som z tela a letel som smerom k tunelu. Videl som svoje telo pod vodou a pomyslel som si, že je to zvláštne, predtým som ho nevidel, ale teraz ho vidím.“ Otočil sa a uvidel obrovské svetlo, ktoré prirovnal k tisícom sĺnk žiariacich naraz. „Bolo nádherné, fantastické. Žiarilo priamo na mňa.“

Petro verí, že ľudia sa vracajú na Zem dobrovoľne aby zažili emócie, ktoré v svetle neexistujú. „Prišiel som sem, aby som zažil strach, oddelenie, nenávisť, segregáciu, veci, ktoré sa vo svetle nedajú zažiť. Pretože tam sme všetci jedno. Neexistuje oddelenosť, hierarchia ani nadradenosť,“ vysvetlil. „V svetle sme my tí, čo rozhodujú. My sme to svetlo, otvorené z nekonečného množstva menších svetielok.“ Petro dnes hovorí, že by sa najradšej okamžite vrátil do svetla, no zatiaľ sa snaží na Zemi šíriť poznanie, ktoré si z neho priniesol.