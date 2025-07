Muž (†50) zomrel po uhryznutí netopierom! Nakazil ho smrteľným vírusom: Keď sa objavia príznaky, smrť je istá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Hoci je výskyt austrálskeho netopierieho lyssavírusu mimoriadne zriedkavý, neexistuje naň účinná liečba," uvádzajú zdravotníci. Úrady dôrazne odporúčajú verejnosti, aby sa vyhýbala akémukoľvek kontaktu s netopiermi, keďže každý netopier v Austrálii môže byť nositeľom tohto vírusu, píše portál 9News.

Keira Glasgowová z úradu na ochranu zdravia štátu Nový Južný Wales označila situáciu za "veľmi tragickú" a uviedla, že muž bol uhryznutý netopierom pred niekoľkými mesiacmi a následne podstúpil liečbu. Prebiehajú ďalšie vyšetrovania s cieľom zistiť, či k jeho ochoreniu prispeli aj iné faktory. Doplnila, že ide iba o štvrtý registrovaný prípad prenosu spomínanej infekcie na človeka v celej Austrálii od roku 1996, kedy lekári lyssavírus detekovali. Všetky skončili smrteľne.

Lyssavírus je príbuzným besnoty

Austrálsky netopierí lyssavírus je blízkym príbuzným vírusu besnoty a bol identifikovaný u rôznych druhov kaloňov, ovocných netopierov a hmyzožravých netopierov. Infikované netopiere môžu preniesť vírus na človeka prostredníctvom slín, ktoré sa dostanú do tela cez uhryznutie alebo škrabnutie.

Zdravotnícke úrady zdôrazňujú, že len vyškolení, chránení a zaočkovaní odborníci na voľne žijúce živočíchy by mali manipulovať s netopiermi. Každý, kto bol uhryznutý alebo poškriabaný netopierom, by mal okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pacienti, u ktorých sa vírus potvrdí, vyžadujú liečbu imunoglobulínom proti besnote a vakcínou proti besnote.

Ak sa ochorenie rozvinie, zomriete

Trish Patersonová, ktorá sa viac ako 30 rokov venuje starostlivosti o divokú zver a viedla Austrálsku kliniku pre netopiere a Centrum pre traumu divokej zveri v Queenslande, uviedla, že prenos choroby z netopiera na človeka je "veľmi zriedkavý". Keď sa prejavia klinické príznaky, smrť je istá. "Akonáhle sa choroba rozvinie, zomriete, a preto my, opatrovatelia, máme očkovanie. Ale ak sa netopiera nedotknete, nemôže vás uhryznúť ani poškriabať," uviedla v súvislosti s úmrtím Patersonová pre portál ABC News.