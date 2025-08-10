Nedeľa10. august 2025, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Miloš volal z Chorvátska domov: Keď mu prišiel účet za telefón, takmer OMDLEL

Ilustračné foto
Ilustračné foto
ZÁHREB - Chorvátsky ostrov Mljet láka turistov na krásne pláže a prírodu. Návštevníci by si však mali dávať pozor na mobilné pripojenie. Kvôli blízkosti Bosny a Hercegoviny sa môže telefón pripojiť na tamojšiu sieť, čo vedie k vysokým poplatkom za roaming. O tom sa presvedčil aj Čech Miloš, ktorý ostal v šoku, keď zbala účet za telefón.

Miloš sa tento rok rozhodol ísť na dovolenku na ostrov Mljet. Tento ostrov leží na juhu Chorvátska, len niečo málo cez 15 kilometrov od hraníc s Bosnou a Hercegovinou - a práve to sa ukázalo ako najväčší problém. "Hranice Európskej únie som vôbec neopustil. Na Mljet som sa dopravil výhradne cez územie Chorvátska, napriek tomu mi následne prišlo tučné vyúčtovanie za jediný telefonát, ktorý som mal podľa operátora uskutočniť v Bosne a Hercegovine," podelil sa o svoju skúsenosť Miloš pre český portál Novinky.cz.

Podľa vlastných slov chcel len rodičom dať vedieť, že dorazil v poriadku a ako sa mu pri mori páči. "Volal som necelú hodinku, operátor mi za to naúčtoval vyše 2 500 tisíc českých korún (cca 102 eur). Keď som videl tú sumu, myslel som, že omdliem," pokračoval vo svojom rozprávaní Miloš s tým, že spomínaná suma bola skutočne len za jeden telefonát. Celkové vyúčtovanie bolo vo výške viac ako 5-tisíc českých korún (viac ako 205 eur). Následnou komunikáciou so svojím operátorom zistil, že sa mu mobil musel prepojiť na sieť z Bosny a Hercegoviny, ktorá od ostrova leží len 15 kilometrov.

Chorvátsky ostrov Mljet
Zobraziť galériu (3)
Chorvátsky ostrov Mljet  (Zdroj: Getty Images)

Miloš priznal, že na ostrove mal slabý signál, no nenapadlo ho, že by nebol na chorvátskej sieti. "Ak sa zákazník pohybuje niekde pri hraniciach s krajinou mimo EÚ, je skutočne možné, že mu telefón preskakuje medzi dvoma krajinami," pripustila česká hovorkyňa T-Mobile Patricie Šedivá, no zdôraznila, že počas hovoru k tomu dôjsť nemu. "Ak zákazník stratí signál operátora, ku ktorému je aktuálne pripojený, hovor sa ukončí," konštatovala Šedivá. Zdôraznila však, že používateľovi vždy príde uvítacia SMS správa, ktorá informuje o tom, v akej krajine je človek pripojený a aké sú v nej sadzby za mobilné služby. 

Na podobné problémy môžu dovolenkári naraziť napríklad v Grécku pri hraniciach s Tureckom, ktoré nie je v európskom roamingu. Pozor by si preto mali zákazníci dávať počas svojej dovolenky na gréckych ostrovoch ako napríklad Rodos alebo Korfu, ktoré sú v blízkosti hraníc.

Pán Miloš sa nakoniec rozhodol vyúčtovanie reklamovať a operátor mu vyhovel, vďaka čomu nemusí platiť vysoký účet za telefón. Nemožno však zaručiť, že operátori budú takto ústretoví pri každom riešenom prípade. Operátori odporúčajú si v týchto oblastiach nastaviť v telefóne ručný výber siete, čím je možné prepínanie obmedziť.

