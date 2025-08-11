Slovenskí policajti zasahovali v Chorvátsku: Búračka na trajekte, líška dvakrát pohryzla turistku!

ZÁHREB - Slovenská dovolenkárka v Chorvátsku sa stala obeťou neobvyklého incidentu, keď ju dvakrát pohrýzla líška. Slovenskí policajti, ktorí v Chorvátsku slúžia, žene poskytli pomoc. Riešiť museli aj prípad zrážky áut na trajekte a poruchu vozidla na ostrove Rab.
Slovenku pohryzla v Chorvátsku dvakrát líška
Slovenských policajtov v Chorvátsku kontaktovala slovenská turistka, ktorá im uviedla, že počas toho, ako odpočívala na terase, ju nepozorovane pohrýzla líška. Žena sa preto rozhodla pred ňou ukryť do vnútra, kde sa snažila hľadať prostriedky ako ranu ošetriť a zavolať si pomoc. "Avšak, zabudla za sebou zavrieť terasové dvere a táto líška ju nasledovala a opätovne uhryzla aj vnútri jej obydlia. Následne sa jej podarilo líšku odohnať," opisuje polícia.
Žena následne privovala polícia, ktorej zároveň uviedla, že nemá žiadne očkovania a obáva sa, že líška mohla mať besnotu. Policajti jej ihneď vysvetlili, kde sa nachádza najbližšia ambulancia v jej okolí. Taktiež jej poskytli telefónne číslo 112 v prípade, že by jej zdravotný stav z uhryznutí, ako i zo šoku, ktorý zažila, vyžadoval akútne ošetrenie a privolanie lekárskej pomoci na miesto.
Do muža na trajekte nabúralo auto
Slovenských policajtov v inom osobne kontaktoval turista na trajekte smer ostrov Rab, ktorý uviedol, že do neho na trajekte nabúralo auto. Pri tom, ako sa trajekt pohol, nemalo talianske auto zatiahnutú ručnú brzdu.
"Taliansky občan uviedol, že zabudol zatiahnuť ručný brzdu a preto sa jeho auto pohlo a nabúralo do druhého auta, chceli vedieť čo majú robiť," uvádza polícia s tým, vodiči boli poučení, aby po tom, čo vystúpia z trajektu, si skontrolovali svoje vozidlá. Zdôraznili im, že v prípade poškodenia vozidla si majú spísať tlačivo o škodovej udalosti a nahlásiť poistnú udalosť svojim poisťovniam.
Policajti pomáhali pri poruche auta
Slovenských policajtov taktiež kontaktovala slovenská turistka s tým, že majú poruchu auta a nevedia ho naštartovať, že majú pravdepodobne vybitú batériu. "V tom čase sa nachádzali na ostrove Rab, kde riešili inú udalosť," opisuje polícia. Žena bola poučená, aby skúsili zohnať štartovacie káble a vyskúšať tak auto naštartovať, prípadne osloviť autoservis alebo svoje asistenčné služby. "Po príchode do mesta Crikvenica sme sa skontaktovali s pani, ktorej sa podarilo kúpiť štartovacie káble, prišli za ňou a pomocou káblov im naštartovali auto," dodáva polícia.